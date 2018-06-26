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絕跡18年 小兒麻痺重現巴布亞紐幾內亞

2018-06-26 23:05中央社 雪梨26日綜合外電報導

世界衛生組織及巴布亞紐幾內亞當局證實，這個太平洋島國爆發小兒麻痺疫情，在1名孩童身上發現這種已宣告根除18年的病毒。

世界衛生組織（WHO）表示，確診案例是莫羅貝省（Morobe）一名下肢孱弱的6歲男孩，他於4月下旬受檢測得陽性反應，並在5月證實病毒引發下肢癱瘓。

世衛又說，根據美國疾病管制與預防中心（The US Centers for Disease Control and Prevention），同社區兩名健康兒童的糞便樣本中也檢出同樣的病毒，「意味爆發疫情」。

巴紐衛生部長凱斯（Pascoe Kase）昨天發布聲明說：「我們對巴布亞紐幾內亞的這個小兒麻痺病例及病毒正在傳播深表擔憂，當務之急是採取因應行動，防止更多的兒童受到感染。」

世衛指出，巴國北部沿海的莫羅比省疫苗覆蓋率低，僅有6成1的兒童接受建議的3價口服疫苗；衛生設備和衛生常識不足也是當地的一大問題。

小兒麻痺主要影響5歲以下的兒童，只能透過接種多劑疫苗預防，染病後無法根治，嚴重可能終生癱瘓。根據世衛統計，自1988年以來，世界小兒麻痺病例大幅減少超過99%，當年約有35萬病例，2017年只獲報22例。

小兒麻痺疫苗疫情
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