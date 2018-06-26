作家妻臨終為他徵婚 他1年後撰文感謝亡妻給他自由

2018-06-26 08:31 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



美國已故童書女作家艾美．克蘿思．羅森朵（Amy Krouse Rosenthal）去年三月臨終前，在紐約時報專欄發表文章「你可能想嫁給我先生」，詳述丈夫優點，希望有緣人找到她先生，展開另一段愛的故事。艾美在那篇文章發表後10天過世，她的丈夫今年美國父親節之後，在紐時專欄撰文指出，他收到從世界各地湧至的信件，他感謝亡妻給了他度過完滿人生的自由，且讓他重新找回人生的意義。

艾美．羅森朵去年發表的那篇文章，曾吸引至少450萬人閱讀，但她本人在文章發表時，已病重到無法閱讀。她的先生羅森朵在本月21日紐時專欄發表文章「我太太說你可能願意嫁給我」，說明這一年多來他對亡妻的思念和感念。

羅森朵在這篇文章一開頭就表明，「我就是那個人。」他說，亡妻那篇文章用了徵婚啟事的形式，但更像是給他的情書。文章發表後，來自世界各地的回應如排山倒海，有人表達敬佩，有人提供醫療建議，還有女性主動表示想與他見面，甚至有個孩子為他的單親媽媽「提交徵婚應徵書」。但他說，亡妻臨終前他深陷悲傷，無暇理會那些信件。

羅森朵是律師，他說，他成年後的大半時光都是「艾米的丈夫」，他從不在社群媒體露臉，生活相對默默無名。他從亡妻那封信學到的是：在離世前跟伴侶、孩子、親人聊聊，你希望他們在你離開後怎麼做，透過這種方式，給予家人一份度過完滿人生的自由，並讓他們最終能重尋人生的意義。當家人有了你的允許，甚至有了你的鼓勵，他們會繼續自己的生活，展開嶄新的未來。

羅森朵細數亡妻過世前在客廳裡寫作的情景，還說直到他失去了最好的朋友、26年的妻子、三個孩子的母親，才讓他真正學會感激每一天；亡妻為他開了一扇門，影響著他的選擇，把他推向這個世界，讓他領略更多。