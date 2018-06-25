醜！牠靠一條長舌頭 抱走今年最醜小狗比賽冠軍

2018-06-25 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



「全球最醜小狗比賽」23日在美國加州佩塔盧馬市索諾馬-馬林博覽會場（Sonoma-Marin Fairgrounds）盛大展開，參賽的小狗不選美，而是互較高下看誰最醜！

9歲的英國鬥牛犬莎莎（Zsa zsa）舌頭太長幾乎拖地，卻贏得評審的青睞，成功抱走2018年全球最醜小狗的冠軍。

莎莎的飼主梅根‧布雷納德（Megan Brainard）來自明尼蘇達州阿諾卡，她將獲得1500美元（約台幣4.5萬元）的獎金。根據比賽介紹，布雷納德在尋找寵物的地點發現莎莎。

在這場年度選醜比賽中，小狗炫耀自己的缺點，有些小狗沒毛光溜溜、有些小狗的舌頭懶懶得垂下來。小狗和飼主一起走紅毯，讓評審對小狗打分數。

參賽者包括中國冠毛犬混種犬、皮膚滿布皺紋的鬥牛犬和一隻名為「狂野唐」（Wild Thang）的獅子狗。

去年最醜大賽贏家是一隻約57公斤的拿波里獒犬瑪莎（Martha）。