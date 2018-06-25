醜！牠靠一條長舌頭 抱走今年最醜小狗比賽冠軍
「全球最醜小狗比賽」23日在美國加州佩塔盧馬市索諾馬-馬林博覽會場（Sonoma-Marin Fairgrounds）盛大展開，參賽的小狗不選美，而是互較高下看誰最醜！
9歲的英國鬥牛犬莎莎（Zsa zsa）舌頭太長幾乎拖地，卻贏得評審的青睞，成功抱走2018年全球最醜小狗的冠軍。
莎莎的飼主梅根‧布雷納德（Megan Brainard）來自明尼蘇達州阿諾卡，她將獲得1500美元（約台幣4.5萬元）的獎金。根據比賽介紹，布雷納德在尋找寵物的地點發現莎莎。
在這場年度選醜比賽中，小狗炫耀自己的缺點，有些小狗沒毛光溜溜、有些小狗的舌頭懶懶得垂下來。小狗和飼主一起走紅毯，讓評審對小狗打分數。
參賽者包括中國冠毛犬混種犬、皮膚滿布皺紋的鬥牛犬和一隻名為「狂野唐」（Wild Thang）的獅子狗。
去年最醜大賽贏家是一隻約57公斤的拿波里獒犬瑪莎（Martha）。
雖然這場比賽要選出最難看的小狗，但主辦單位表示，實際上比賽旨在為這些小狗慶祝，許多參賽犬收養自收容所或從養殖場解救出來。今年是第30年舉行小狗選醜比賽，通常都在週五晚上舉行，但為了吸引更多觀眾才將時間改到周六。
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