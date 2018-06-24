英超市收銀台前 擬禁放糖果零食

2018-06-24 22:41 中央社 倫敦24日專電



為了對抗兒童肥胖問題，英國政府將禁止超級市場把糖果與零食擺在收銀台前的「罪惡區」刺激消費，希望能在2030年之前讓英格蘭的孩童肥胖比率下降一半。

收銀台前的商品陳列學問大，許多超市會在這裡陳列糖果，讓顧客排隊等候結帳時看到順手購買，或讓孩童看到吵著要父母購買。但為了終結這種情況，英國政府直接規定未來收銀台前不得擺放此類商品。

英國廣播公司（BBC）報導，除了收銀台前禁放糖果零食外，政府也考慮進一步限制垃圾食品在電視及網路播放廣告，並強制規定餐廳菜單必須註明卡路里。英國衛生大臣韓特（Jeremy Hunt）表示，這些政策都是要讓家長做出對孩子更健康的選擇。

根據最新統計，英國的兒童肥胖問題日益嚴重，截至11歲小學畢業，有1/3孩童有過重或肥胖問題。英國政府2年前推出「兒童肥胖計畫」（Childhood ObesityPlan），但由於手段太過溫和而招致批評。

英國政府新推出的計畫，要針對以「不斷提醒」方式銷售高鹽、高糖零食的商家與廣告，並要探究為何較貧困地區的孩童，過重機率是其他地方的兩倍。政府也計劃要求小學實施每日運動計畫，讓孩童每天在學校跑步15分鐘。

英國政府今年底之前將展開諮詢，商討的政策包括「禁止在收銀台前與商店入口擺放糖果零食，也禁止糖果零食買一送一」、「限制垃圾食物在電視及網路的播放方式，可能禁止在晚上9時前播放」、「咖啡廳與餐廳的食物要清楚註明卡路里」、「禁止銷售含高咖啡因的能量飲料給孩童」等。

韓特表示，忽視肥胖問題的代價太大，「家長向我們求助，有超過3/4家長認為擺放在收銀台前的糖果零食很煩人。我們的工作是讓他們能有更健康的選擇。」

政府表示，若是能在未來12年把孩童肥胖比率降低一半，到2030年，英格蘭就能減少70萬名小胖子。

英國零售商協會（British Retail Consortium）表示，為了顧客的健康，將會全力配合。