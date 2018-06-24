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印尼絕美夕陽 丹絨巴夏美景遠塵囂

2018-06-24 17:59中央社 雅加達24日專電

印尼開齋節連假尾聲裡，雅加達西北郊的丹絨巴夏海灘遠離塵囂，絕美的夕陽餘暉、白淨沙灘鱷魚生態園是萬丹省（Banten）值得造訪的度假勝地。

丹絨巴夏海灘（Tanjung Pasir Beach）是萬丹省唐格朗縣（Tangerang）最富盛名的海灘，約在雅加達蘇卡諾哈達國際機場（Soekarno-Hatta Airport）北方5公里。

由於鄰近機場，這裡吸引許多遊客假日來海灘上觀看飛機起飛、橫越海面的景色。

從高處看，丹絨巴夏海灘就像一個突出於海面的海角。潔白細緻的沙灘綿延海岸線數公里，成為許多民眾假日休憩的去處。

另外，丹絨巴夏海灘以夕陽美景著稱。記者前往當地，傍晚時分，落日餘暉映照在沙灘上，將原本蔚藍的海天一色頃刻間染成微醺的酒紅美景。遠方作業的漁船隨著退潮在海面上搖晃，不時有海鳥越過海面，在沙灘上遠望如同一幅光影瞬變的漸層油畫。

在丹絨巴夏海灘上的度假村內，磚紅色的尖錐度假小屋是印尼度假村特色，小屋下一家人正準備營火烤肉。一旁靜謐湖泊上的蜿蜒木橋向落日餘暉處延伸，木橋上的紅花綠葉隨著微風搖擺，相當愜意。

丹絨巴夏另一頭，有一座私人的鱷魚養殖園，園內飼養近200條鱷魚，記者實地走訪鱷魚園，飼主表示，這裡的鱷魚年齡為5歲至50歲。

養殖園工作人員不時穿過木製柵欄，走進養殖場內，僅拿著一隻長木棍走向鱷魚群，一一向記者介紹園裡的大小鱷魚，只見工作人員不時以木棍逗弄眼前的龐大猛獸，激得被逗弄的鱷魚突然張大利嘴咬住木棍，讓人看得膽顫心驚。

丹絨巴夏鱷魚園一度登上當地媒體版面，因為前國家緝毒局長布迪（Budi Waseso）曾表示，考慮動用凶狠的鱷魚充當監獄守衛，遏止死刑犯逃跑，因為鱷魚不會收賄。

不過，這座鱷魚園的工作人員布提曼（Butiman）向中央社記者表示，這裡的鱷魚每隻每天要餵養活雞多隻，飼養成本龐大，布迪計畫用鱷魚守死牢的構想恐怕不容易落實，且鱷魚生性凶猛，若非專業人員看管、飼養，容易發生危險情況，甚至可能傷及無辜。

鱷魚沙灘萬丹

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