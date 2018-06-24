宇文所安從唐詩愛上漢學 熱情延續半世紀

2018-06-24 13:15 中央社 麻州牛頓23日專電



漢學家宇文所安青少年時期接觸唐詩，從此結下不解之緣。熱愛中國古典文學的他，同時抱著工作與玩樂的心態鑽研，並以談感情比喻，一旦付出時間經營，就再也分不開了。

宇文所安（Stephen Owen）1946年10月30日生於美國密蘇里州，在耶魯大學主修中國語言及文學，1972年以論文「韓愈與孟郊的詩」獲耶魯大學東亞系文學博士學位，隨即執教耶魯大學，並於1982年應聘哈佛大學，任教東亞系及比較文學系。

他的唐詩研究在漢學界聲譽卓著，著有「初唐詩」、「盛唐詩」、「追憶：中國古典文學中的往事再現」、「中國文論：英譯與評論」、「他山的石頭記」等專著和論文，是獲哈佛大學詹姆斯．布萊恩特．柯南德特級教授（James Bryant Conant University Professorship）頭銜的25名傑出學者之一。

好奇心促使宇文所安接觸中國文學，從小讀譯本就令他深深著迷，到了大學學習中文，學過多種語言的他體認到，無法抱著業餘心態學中文，想學好就得下決心，花時間與心思鑽研。

「就像一段感情，花時間經營才會長久。」宇文所安以「愛上」比喻對漢學的熱情，他說，就像人談感情也會錯愛，犯了錯才知道自己為何喜歡，做學問也是，透過學習知道如何正確解讀後，習慣慢慢成自然，也就再也分不開了。

這份熱情持續半世紀，至今絲毫未減。宇文所安說，他下苦工，也從中找到樂趣，詩聖杜甫對他這樣的研究態度影響很深，「很多人不知道，杜甫一半時間都在開玩笑，同時非常努力在他的工作上，我很喜歡他那樣」。

宇文所安提到，杜甫是中國文學史上，首位在詩中寫到豆瓣醬的詩人，即使是題材嚴肅的詩，也與玩樂關係緊密，這是一門藝術，也是發展人生志業的良好模範。

談起自取的中文名，宇文所安說，宇文源自北魏鮮卑姓氏、所安的典故是論語「觀其所由，察其所安」，比起從英文名翻譯的歐文，他更喜歡這樣半漢半胡的名字，兒子的中文名也取為「宇文成吉」。如今，宇文已成為家族姓氏，他覺得很好聽，因此用在著作出版上。

剛從哈佛大學退休的他，榮獲第三屆唐獎漢學獎肯定，也讓他對研究有新的想法：「是時候思考改變了，不再反覆做同樣的事，而是回顧一生，想想能否調整，延續之外也做些新的事情。」

宇文所安以唐詩研究聞名，近期興趣轉向宋詞，這也是他尚未出版的新作Just a Song的焦點。Song在此有雙關意思，既指宋代，也點出宋詞源於歌唱的背景。

他說，這段關於詞的故事，探討北宋開國50年後到滅亡期間，詞從民間聚會伴曲而唱、以詩歌形式流傳，到11世紀下半葉逐漸形成文選，進而改變文學形式的脈絡。作品風格多愁善感的晏幾道，是他重點關注的北宋詞人之一。