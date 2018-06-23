親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美挑起貿易戰
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

直播／金曲紅毯聯訪

千萬麥拉倫北宜違規擦撞貨車 網友：有股療癒感！

加拿大議員國會哺乳引關注 她回：餵母乳不羞恥！

2018-06-23 16:37世界日報 編譯中心／綜合22日電

加拿大國會女議員、民主制度部長古爾德（Karina Gould）近日在議事堂當眾哺乳，引起廣泛關注。對此，古爾德表示當眾餵母乳並不可恥，並在網路發文稱，「餵母乳不羞恥！寶寶要吃，而我也要投票。」

據悉，當時衛生部長泰勒（Ginette Petitpas Taylor）正就大麻合法化回答議員提問之際，鏡頭同時捕捉到古爾德正抱着三個月大的兒子奧利弗當眾哺乳，而自然資源部長卡爾還坐近古爾德，與對方大談「嬰兒經」，其他眾議員也沒有大驚小怪。

這是古德繼3月成為加國首位在任期間生育的內閣部長後，在該國開創的另一項先河。

影片曝光後引起網友討論，不少人支持古爾德，加國記者賴特在Twitter發推文說：「我很高興，我生活在一個正常、且被接受的國家。」但也有民眾指她不應在公眾場所哺乳。

古爾德在網站發文強調餵哺母乳並不可恥，也慶幸有國會同事支持。自從5月重返工作崗位後，古爾德就開始帶着兒子奧利弗上班，她曾在議事堂發言時，拜託同事幫忙抱着孩子。有三名子女的總理杜魯多亦試過「抱抱」。

古爾德是當地首位在任內產子的閣員，在加拿大由於國會議員及內閣部長沒有購買就業保險，所以不可以放有薪產假，要改由放三星期病假代替。

加拿大議員議事堂哺乳引發關注。 擷自YOUTUBE
加拿大議員議事堂哺乳引發關注。 擷自YOUTUBE
分享

母乳內閣加拿大

相關新聞

驚悚一瞬間！女童險溺斃泳池 掙扎30秒無人發現

2018-06-23 13:29

15男假扮跨性別參選 遭取消候選人資格

2018-06-23 11:44

曼谷也有分屍案 泰女子遭分屍大卸14塊

2018-06-23 14:44

影／保羅麥卡尼利物浦酒吧驚喜開唱 惹哭歌迷

2018-06-23 13:11

女性開車上路 沙國培訓車禍女鑑定員

2018-06-23 16:37

遭詐騙滯留中國 51名南非青年已獲釋

2018-06-23 15:32

賣淫換藥？「無國界醫生」非洲行動陷非法性交易醜聞

2018-06-23 09:29

從小養成的態度！日本禮節為何受全世界尊敬？

2018-06-23 07:46

日本文學史上最出色的渣男 《源氏物語》光源氏是愛情騙子還是一代男神

2018-06-23 07:01

沙國解禁 女人來開車

2018-06-23 00:23

沙國女性即將開車上路 政府培訓車禍女鑑定員

2018-06-22 21:23

新加坡再傳大學鹹濕迎新 50男女海灘脫衣

2018-06-22 20:43

比利時動物園母獅逃脫遭擊斃 動保團體痛批

2018-06-22 20:00

日本大阪強震報平安 社群網站幫大忙

2018-06-22 19:55

25歲台女紐西蘭車禍喪生 同車台灣人受傷

2018-06-22 19:49

京都「八橋騷動」：日本百年甜點老鋪的正統之爭

2018-06-22 17:34

夫婦離婚爭毛小孩 巴西法院：皆有探視權

2018-06-22 16:28

泰國皇家農場：被「泰王理想」犧牲的少數民族

2018-06-22 15:04

女性氣質不是單一框架 高跟鞋退燒市場萎縮

2018-06-22 12:48

光影夢想彙聚愛的故事

2018-06-21 11:07
看更多

熱門文章

從小養成的態度！日本禮節為何受全世界尊敬？

2018-06-23 07:46

貿易戰受害者！中國能源取消訪美 西維州837億投資飛了

2018-06-22 21:23

慢跑誤越美加邊界 法國女郎遭美拘留14天嚇哭

2018-06-23 09:46

新加坡再傳大學鹹濕迎新 50男女海灘脫衣

2018-06-22 20:43

25歲台女紐西蘭車禍喪生 同車台灣人受傷

2018-06-22 19:49

美第一夫人窩裡反？「不在乎」外套是挺老公還是坑老公

2018-06-23 08:00

貿易戰再升溫！歐盟報復關稅上路　川普嗆將對歐車課稅

2018-06-22 22:57

男子嚴重便秘屎積2公升 半身麻痺無法行走

2018-06-22 18:26

美情報：中國測試全球最強海軍電磁砲 7年後上場

2018-06-22 18:37

歐美貿易戰 提早一周開打

2018-06-23 01:28

美光控聯電替陸廠竊密 美中科技戰縮影

2018-06-23 10:18

英國若硬脫歐 空中巴士考慮撤出英國

2018-06-22 19:55

女童號哭照揪心 父親爆：妻瞞我帶女赴美

2018-06-22 23:58

等等這是我同學嗎？畢業紀念冊出現黃金獵犬萌照

2018-06-23 08:51

川普俯視哭泣童 時代封面諷刺移民政策

2018-06-22 23:53

驚悚一瞬間！女童險溺斃泳池 掙扎30秒無人發現

2018-06-23 13:29

牛仔褲、重機、威士忌…貿易戰彈藥齊發 亞洲股匯戰火燎原

2018-06-23 00:16

日本文學史上最出色的渣男 《源氏物語》光源氏是愛情騙子還是一代男神

2018-06-23 07:01

白宮溫和派止戰 拚重啟對中談判

2018-06-23 01:28

高中才來美 徐嘉駿英文卡卡拚進哈佛

2018-06-23 12:48

邊界哭泣女童照 白宮控民主黨和媒體濫用

2018-06-23 09:41

OPEC傳同意增產 國際油價應聲上漲逾2.5%

2018-06-22 21:01

川普揚言對歐盟進口車課20%關稅

2018-06-22 22:39

「快時尚」年產30萬噸成衣垃圾 英國國會要查

2018-06-23 11:28

去年第4季將近1萬人遷出澳洲

2018-06-23 13:36

共和黨內訌 川普不給力 美強硬移民法案觸礁

2018-06-23 00:19

美中貿易戰升溫 新興幣痛上加痛

2018-06-23 01:28

中國雖然踢不進世足賽 但絕對是本屆廣告大贏家

2018-06-22 18:11

影／保羅麥卡尼利物浦酒吧驚喜開唱 惹哭歌迷

2018-06-23 13:11

天熱冰賣不好 星巴克：消費者改選健康飲品

2018-06-23 10:34

探視無證童 梅蘭妮亞外套穿上「不在乎」

2018-06-23 00:13

陸對台美韓苯乙烯課重稅

2018-06-23 01:28

盜用亡童身分逾半世紀 神祕男可能是懸案殺手

2018-06-23 12:02

印尼咖啡消費量大增 蘇門答臘生豆供應吃緊

2018-06-22 20:51

美國北灣大火44死毀上千民宅 PG&E要賠25億

2018-06-22 21:23

慘！金價跌至六個月低點

2018-06-23 00:22

塞席爾國會反對 印度海軍興建設施計畫觸礁

2018-06-22 22:38

美移民政策拘留兒童 聯合國譴責

2018-06-22 22:37

影／封面合成川普俯視嚎哭女童 《時代》挨轟圖文不符

2018-06-23 14:46

美國嬰兒潮退休激增 衝擊福利計畫

2018-06-22 21:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top