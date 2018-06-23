加拿大議員國會哺乳引關注 她回：餵母乳不羞恥！

2018-06-23 16:37 世界日報 編譯中心／綜合22日電



加拿大國會女議員、民主制度部長古爾德（Karina Gould）近日在議事堂當眾哺乳，引起廣泛關注。對此，古爾德表示當眾餵母乳並不可恥，並在網路發文稱，「餵母乳不羞恥！寶寶要吃，而我也要投票。」

據悉，當時衛生部長泰勒（Ginette Petitpas Taylor）正就大麻合法化回答議員提問之際，鏡頭同時捕捉到古爾德正抱着三個月大的兒子奧利弗當眾哺乳，而自然資源部長卡爾還坐近古爾德，與對方大談「嬰兒經」，其他眾議員也沒有大驚小怪。

這是古德繼3月成為加國首位在任期間生育的內閣部長後，在該國開創的另一項先河。

影片曝光後引起網友討論，不少人支持古爾德，加國記者賴特在Twitter發推文說：「我很高興，我生活在一個正常、且被接受的國家。」但也有民眾指她不應在公眾場所哺乳。

古爾德在網站發文強調餵哺母乳並不可恥，也慶幸有國會同事支持。自從5月重返工作崗位後，古爾德就開始帶着兒子奧利弗上班，她曾在議事堂發言時，拜託同事幫忙抱着孩子。有三名子女的總理杜魯多亦試過「抱抱」。

古爾德是當地首位在任內產子的閣員，在加拿大由於國會議員及內閣部長沒有購買就業保險，所以不可以放有薪產假，要改由放三星期病假代替。