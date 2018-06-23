從小養成的態度！日本禮節為何受全世界尊敬？

2018-06-23 07:46 聯合新聞網 文／遠見提供



大迫勇也（中）頭錘進球，成為日本致勝功臣。 法新社 分享 facebook 在本屆2018俄羅斯世界盃足球賽中，日本（Japan）以2比1之比數，爆冷淘汰眾所矚目的哥倫比亞（Colombia），成為亞洲球隊第一支擊敗南美洲球隊的絕佳勁旅，藍武士的球場風範不僅在全世界都享有盛譽，就連日本球迷在賽後自發性留下來撿垃圾的行為，都令全球觀眾為之欽佩。

事實上，在運動場合上，很少有這麼一支隊伍，可以以近乎「零負評」的姿態在國際上享有盛譽，而日本是紮紮實實的做到了，他們不僅是亞洲球迷們可敬又可怕的對手，就連歐美各國也經常把日本人在球場上的拚勁奉為典範圭臬，而也正是骨子裡流淌的禮節精神，昇華為由衷散發的情操。

日本球迷賽後整理座位周邊垃圾，十分貼心。圖／取自 《太陽報》 分享 facebook

《BBC》報導，許許多多球賽過後，不免俗的都會留下各類飲料罐、食品包裝袋等垃圾，而每次賽後官方更需要花費大量人力清掃，然而對於日本人來說，這是難以接受的陋習。

如果你曾經去過日本看球賽，一定對他們對於乾淨的要求印象深刻，日本社會的重要文化是確保帶走不該遺留在現場的垃圾，就算並非是自己的也會舉手之勞幫忙，「日本開創了這樣的習慣，並且逐漸在影響世界。」

大阪大學社會學教授史考特諾斯（Scott North）補充說，「足球比賽後的清潔工作，是許多校園行為的基本延伸，因為孩子們從小被教育必須隨時保持教室和走廊的清潔，而伴隨自幼時期的提醒，這些行為已經成了大多數人養成的好習慣。」

很顯然地，在世足賽清掃的行為並不是為了做給誰看，而是下意識地為了環境努力，變成世人讚嘆的情操。

日本以2：1大爆冷門踢贏哥倫比亞。 美聯社 分享 facebook

《BBC》還稱，日本近乎可以說是世界上最有禮貌的國家，而從許多觀光客親自造訪的體驗下，更令人驚艷。

好比說感冒的人，他們一定會自發性地戴著口罩出門；如果家中要施工，屋主會送給鄰居包裝好的洗衣粉盒，意味請對方多多擔待的禮節；在餐館用餐時，服務人員會鞠躬問好，甚至送客時，也會站在門口目送直到看不見對方。

其它像是不會在路上邊走邊吃、一定在指定區域吸菸、泡溫泉時必定先淨身、不可能在公共場合擤鼻涕、避免在地鐵上大聲交談、不會只用食指指著固定方向之行為，都是日本人從生活中深植的信念。

日本爭取2025年世界博覽會主辦權，找來超萌皮卡丘當宣傳大使，首相安倍晉三也與虛擬角色一起拍攝宣傳片。圖／翻攝自 YouTube 分享 facebook

這些禮貌是從何而起的呢？

根據大阪民族博物館研究所名譽教授Isao Kumakura的研究，日本的許多禮儀都源於正式的茶道儀式和武術儀式。日文「款待」（omotenashi）一詞近年來更成為火熱術語，他們將要把這樣的精神，持續發揮至2020年東京奧運上。

在茶道文化上，主人必須努力營造合適、融洽的氛圍以招待客人，並挑選最合宜的碗、插花和裝飾招待好友，而不要求任何回報；當客人意識到主人的努力，並表現出近乎崇敬的感激之情，因此，雙方創造了一個和諧、尊重的環境，萌芽於公共利益先於私人利害的信念。

同樣地，禮貌和同情心是武士之道的核心價值觀──武士的道德規範包含了武術高超的強大約束性。與中世紀的騎士精神相似，這種虔心修行的精神不僅規範了榮譽、紀律和道德，而且也是傳遞了所有事情的正確方式。

其基於禪宗的戒律，使得人們擅於掌握自己的情緒，內心的平靜造就和對他人、甚或是敵人的尊重，武士道成為整個社會行為準則的基礎。

日本隊在世足賽爆冷，二比一勝哥倫比亞。圖為香川真司十二碼罰踢，攻進日本第一球。（美聯社） 分享 facebook

當人們的生活中圍繞著如此多禮貌，它最大的美妙之處在於它像熱情一樣具有傳染力，專家說，「你很快就會發現自己更親切、溫和且有禮，因為當身邊的人都以禮待人的時候，你也會自發性地這樣對他人。」

專家強調，如果每個訪客都帶著一點點「omotenashi」回家並散佈它，這不是很好嗎？漣漪效應可能席捲全球。

（文／魯皓平 本文出自2018.6.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）