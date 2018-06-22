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開普敦公車司機拾獲婚戒 挽救婚姻獲表揚

2018-06-22 23:12中央社 約翰尼斯堡22日專電

南非開普敦公車司機馬奎貝拉偶然間拾獲一個錢包，利用社群媒體找到錢包女主人。這名女士領回錢包時欣喜若狂，因為裡面有枚鑽戒是婚戒，對她的婚姻意義重大。

馬奎貝拉（Siphelo Maqubela）上週駕駛大巴士沿著美麗的海岸線行駛時，無意間瞥見一輛停著的小轎車旁的地面上有個錢包。他決定停車，下車撿拾起那個錢包。

他說：「我繼續開車，沒有立即打開錢包。等有機會打開錢包才發現裡面是珠寶首飾以及身分證件，我驚覺必須儘速物歸原主。」

「但我沒有臉書（Facebook）帳號，於是拜託一名乘客在臉書上輸入證件上的姓名，告訴對方我拾獲一個錢包，請聯絡我的手機。」

證件主人魯薩科（Sharon Russak）突然在臉書上看到這則訊息，十分疑惑為何是公車司機拾獲錢包。她找了丈夫史提夫（Steve）一同前往公車站與馬奎貝拉碰面。

魯薩科說：「錢包裡面每件東西都在，最重要的是我的結婚鑽戒及另一枚戒指與一副珍貴的耳環。它們對我都是極具紀念性的無價之寶。」這是她11日遺失的錢包。

她說，除了感謝馬奎貝拉外，也因他的善行讓她對人性重燃希望。

南非新聞網站「時報即時消息」（Times LIVE）引述馬奎貝拉表示，當他知道史提夫對已結縭23年的妻子弄丟婚戒頗有微詞時，立刻幽默地說：「我挽救了你們的婚姻 ！」

開普敦市政府於20日頒發獎狀給馬奎貝拉，表彰他是公車的「傑出大使」。

婚姻南非

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