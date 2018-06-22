紐西蘭車禍 傳台灣女性身亡

2018-06-22 19:49 中央社 威靈頓22日綜合外電報導



紐西蘭媒體報導，紐西蘭南島的小鎮瓦納卡昨天發生一起死亡車禍，死者為一名台灣籍女性。

新聞網站stuff.co.nz報導，25歲台灣女性謝孟儒（Meng-Ju Hsieh，音譯）現居瓦納卡（Wanaka）。當地時間21日上午11時20分許，她的汽車在附近瓦納卡-亞斯披林山路（Wanaka-Mt Aspiring Rd）跌落溪流中。

車禍現場距瓦納卡約30公里，為碎石路面，附近有一座單線通行的小橋。

當地警官表示，研判死者當時在開車。她的車當時正從亞斯披林山開往瓦納卡，車禍造成另外一人擦傷、有腫塊。

警方發言人指出，正調查車禍原因。