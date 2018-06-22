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台電坦言沒核備成功就降壓 核能流言終結者：公然違法

日本大阪強震報平安 社群網站幫大忙

2018-06-22 19:55中央社 東京22日綜合外電報導

日本大阪北部18日發生強震，許多人在當下無法使用手機撥接電話，但可以使用網路數據功能連上網路，很多民眾便透過即時通訊軟體及社群網站報平安。

日本產經新聞報導，大阪北部強震發生後，許多人電話都打不通，卻可以用即時通訊軟體LINE或臉書（facebook）向家人報平安，讓即時通訊軟體與社群網站成為災害發生時的重要工具。

強震發生後的上午，被公司派駐大阪市北區的男性上班族，用LINE的群組聊天功能報平安；這個群組成員包括他的母親與太太。

他的太太看到LINE的報平安訊息後回說，太好了，剛因為電話打不通而感到擔心。

日本電信電話公司（NTT）表示，強震造成通訊設備故障，大阪府當時有上萬戶家用電話暫時無法接通；另外，因為部分基地台受損，加上許多用戶同時間撥打，讓手機也變得難以接通。

不過，大多數民眾都是無法撥接電話，但還可以使用網路數據功能，所以透過即時通訊軟體與社群網站，成了當下報平安的重要工具。

許多電信業者也採取免費提供公共場所無線網路（wifi）的應變措施，讓民眾可以連上網路。

日本總務省表示，2012年使用LINE跟臉書的比率只有約41.4%，但到了2016年時，已成長到71.2%，顯示使用LINE跟臉書的年齡層，已擴及年輕人以外的族群。

基於2016年熊本地震的經驗，熊本市對LINE在非常狀況下成為有效的連絡方式，給予正面評價。熊本市4月利用LINE的功能實施避難訓練，利用群組功能蒐集避難人數及受傷人數，探尋資訊共享的可能。

不光只靠LINE，日本慶應義塾大學副教授山口真吾的團隊，4月完成一套訓練的指導方針（guideline），利用人工智慧（AI）蒐集並分析社群網站上的發文，以便進行有效的救災工作。

山口真吾說，災害發生後在社群網站上會有大量有關災情的貼文，透過AI的整理與分析，就能讓行政單位與警察機關更早一步進行救災工作，也可以完善災區後續的災民照顧等工作。

日本大阪北部18日發生強震，許多人在當下無法使用手機撥接電話，但可以使用網路數據...
日本大阪北部18日發生強震，許多人在當下無法使用手機撥接電話，但可以使用網路數據功能連上網路，很多民眾便透過即時通訊軟體及社群網站報平安。 Ingimage
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