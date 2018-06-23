日本文學史上最出色的渣男 《源氏物語》光源氏是愛情騙子還是一代男神

2018-06-23 07:01 聯合新聞網 文章提供／心靈工坊



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玉虫色的光源氏 像「便利屋」一樣的存在

我閱讀《源氏物語》時首先感受到的，是通常被視為主人翁的光源氏這位男性，無法給我具有真實生命的印象。他實在是個奇妙的存在。在看過其他相關研究、和其他人討論之後，我發現，有些人覺得光源氏是「理想的男性」；也有些人被他激怒，覺得他是個「徹頭徹尾的混蛋」。總之，他散發著「玉虫色的光芒」。

光源氏的樣貌，很難一語道盡。因此，讀者對他的情感也複雜多樣。對談的時候，我從瀨戶內寂聽那兒聽到，谷崎潤一郎十分討厭源氏，曾經說他是「專騙女人的混蛋」。相反地，円地文子則認為「男人要是沒有色心，就沒有魅力」，非常喜歡源氏。將《源氏物語》翻譯成現代日文的兩位作家，表現出如此完全相反的情感反應，實在是饒富趣味。

說到相反的形象，美國的日本文學研究者艾琳．賈登，在和我對談的時候表示：「作者（紫式部）對於年輕時期的光源氏，特別是他十七、十八歲的時候，可是充滿讚美呢。經常說『這是個優秀的人』。我倒是覺得這個人『非常差勁』。」也就是說，光源氏既優秀，又差勁。

故事中的源氏的確很「優秀」。不論容貌、地位、品味、財產，可以說任何方面都是頂尖的。書裡面隨處描述他的書、畫、音樂是如何傑出，學識又是如何淵博。這應該可以稱為「理想的男性」吧。

那麼，他又為什麼「差勁」呢？主要是因為他和女性的關係。就像谷崎潤一郎所說的，他是個「專騙女人的混蛋」。現在回想起來，筆者年輕的時候，也曾受到書商的廣告行銷用語「浪漫的愛情」吸引，而開始閱讀《源氏物語》，但是很快就感覺到一股嫌惡。

才開始閱讀不久，我就覺得懷疑。〈帚木〉、〈空蟬〉中所描述的，源氏對待女性的態度，有哪一點是「浪漫的」？不要說是西方浪漫小說所描寫的、對單一女性貫徹永遠的愛了；就算喜歡有夫之婦可以被容許，但源氏明知道空蟬逃開了他的求愛，眼前的人是軒端荻而不是空蟬，卻還是跟軒端荻發生了關係。

不僅如此，源氏和空蟬的弟弟小君，似乎也有同性的肉體關係。然後，當讀者正在想像源氏脫逃的空蟬，思慕之情到底有多強烈的時候，故事突然轉到〈夕顏〉去了。對於青年期的筆者來說，除了覺得愚蠢至極之外，沒有任何其他感覺，甚至無法繼續讀下去。我感受不到光源氏散發任何光芒。

源氏對待已逝情人的女兒玉鬘的態度，也使很多人感到厭惡。前述的艾琳．賈登在對談的時候表示：「怎麼看，就是個猥褻的、四十多歲的男人，處心積慮要把可憐的、二十歲的女性弄到手」、「西方的讀者特別厭惡這個時期的源氏」。

的確，即使在喜歡《源氏物語》的美國人當中，討厭光源氏的人也是居多。而這些人似乎都喜歡紫之上。根據賈登的說法，美國的日本文學研究者海倫．麥卡勒（Helen McCullough）翻譯《源氏物語》的時候，只翻譯了紫之上的部分。

然而，真的要譴責光源氏是個「沒心沒肺」的男人，卻也教人遲疑。比方，以〈蓬生〉中所描寫的光源氏為例，在他謫居須磨期間，當他發現被他遺忘的末摘花住在荒蕪破敗的屋子時，不但寫歌贈她，還給予豐厚的援助。而且，兩年後他將末摘花接到二条東院居住，繼續和她來往。對花散里和明石君也是如此，最後安排她們住在六条院，終生保持關係。說到誠心待人，這是真的誠心待人。

當然，如果說一個男人和眾多女性發生關係，是胡作非為，他的確是如此。對於這點，也有人替他辯解，說那是因為當時是一夫多妻制。不過，這一類的爭辯似乎沒有太大意義。閱讀《源氏物語》的過程中，筆者感覺到，出現在源氏身邊的女性們，全部都是作者紫式部的分身。當她回顧自己的人生經驗、凝視內心時，發現了居住於自己內在世界、多樣多變的女性群像。有的女性是誠懇而堅忍的妻子，有的則柔媚多情，即使年華老去，仍然像飛蛾撲火般，投身男人的甜言蜜語。還有的女性燃燒著嫉妒的烈焰，即使死去，妒火仍無法熄滅。「這些，全部都是我」，她心裡想著。

為了描寫這多樣豐富的「世界」，她需要一位男性。只有透過與這位男性的關係，她才能描繪出她內在世界女性們栩栩如生的樣貌。內在世界的女性數量接近無限，但是，如果要她們全部屬於紫式部這一位女性，就必須在某種意義下，將她們聚集在一起。為此，必須有一位男性擔任她們所有人的對象。那就是光源氏。

紫式部不是以自己為中心，而是以光源氏為中心，這樣反而更加能描繪出自己的「世界」。

因為上述的理由，也就能理解，光源氏很難成為在一個尋常世界中，真實存在的男性形象。可以說，他是像「便利屋」一樣的存在。這是筆者的想法。面對夕顏、朧月夜，以及其他充滿魅力的女性們，他扮演了最適切的對應角色。在各自的情境中，他確實發揮了功能，但是以故事整體而言，幾乎不可能將他當做一個人格前後一致的人來看待。

瀨戶內寂聽在與我對談的時候所說的話，最能簡明扼要地指出這一點：「雖然說是《源氏物語》（源氏的故事），源氏本身的輪廓卻非常模糊。讀再多次，也無法浮現光源氏具體的形象。（中略）結果源氏這個角色，到頭來只是個關鍵性的配角。」

不過，當我反覆重讀這個故事，又覺得不能就這樣一概而論。常有人說，作品中的人物會違反作者的意圖而自由行動；光源氏有些舉動就給人這種感覺。光源氏超出、甚至是違反紫式部的意圖，擅自動了起來。這使得這部書比起「物語」來，更接近小說。

關於這一點我們之後再詳述。不過就因為這樣，光源氏的「光」像玉虫色那樣難以捉摸，無法單純地將它分色。說不定，這也是《源氏物語》富有魅力的原因之一吧。

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是人？是神？

討厭光源氏的人，把他當做一個「人」，以現代的倫理觀來看待他。持這種看法的人之中，有人覺得他像唐璜（Don Juan）。但我覺得這個看法是錯的。唐璜是誕生在基督教文化圈的反英雄（antihero）。在信奉一神論的世界中，一夫一妻制受到尊崇，對於戀愛的觀念也是如此，認為那只能發生在一個男人和一個女人之間。而唐璜在這樣的世界裡，一個接一個、以花言巧語欺騙不同的女性。他是「惡」的體現者，最後自食惡果。然而，源氏並不是反英雄。話雖如此，他也不是西方故事中的英雄。他是個奇妙的存在。

如果硬要在西方世界中找出相應於光源氏的形象，最接近的，或許是宙斯。當然，宙斯是希臘神話中的神，不是基督教的故事。但眾所周知，歐洲文化源自希伯來文化與希臘文化的混合。比較宙斯與源氏，對於活在西方文明影響下的現代日本人來說，是很有意義的一件事。

根據《希臘羅馬事典》，宙斯名字的語源來自「天」、「白晝」、「光」，與光源氏的「光」相互呼應，這一點很有趣。宙斯和多得不可勝數的女神以及人類女性發生關係，也生下各式各樣的孩子。

這樣的故事背後的想法，或許是將宙斯視為眾多存在的根源。宙斯有一位名叫赫拉（Hera）的妻子。赫拉為自己正室的身分感到驕傲，但因為宙斯實在和太多女性有所牽扯，她經常因嫉妒而發狂。

宙斯以及他的愛人、孩子們因為赫拉的嫉妒而吃盡苦頭的故事，不勝枚舉。宙斯躲避妻子的監視、到處偷吃的樣子，以及被妻子追逼得走投無路的身影，彷彿光源氏故事的神話版。

舉例來說，宙斯畏懼赫拉的憤怒，將他愛人之一的伊俄（Io）變成一頭小母牛，但他的計謀隨即為赫拉所識破。赫拉向宙斯索取這頭小母牛，並且令百眼怪物阿耳戈斯（Argus）看守。但是，宙斯並沒有因此就放棄，他命令赫密士（Hermes）擊退阿耳戈斯。赫拉也不甘示弱，派了牛虻去折磨變成小母牛的伊俄。

逃避赫拉的伊俄四處流浪，徘徊在歐洲與亞洲各地，終於在埃及變回人類，與宙斯結合。赫拉仍然繼續迫害伊俄的子女，這裡就略過不談。不過，宙斯和赫拉虛虛實實的鬥爭，真是令人瞠目結舌。

這只是一個例子。雖然赫拉嫉妒心之強烈，非同小可，但即使苦不堪言，仍然到處拈花惹草的宙斯，也不是等閒之輩。話說回來，會有人因為讀到這樣的希臘神話，而討厭宙斯這個「好色之徒」嗎？應該不多吧。大多數人會因為那是「神」的世界，而感到認同。

名字冠著「光」的光源氏，總令人覺得和宙斯相似。宙斯為了提供這世界眾多存在的根源，和眾多女性發生關係、生下子女。源氏所扮演的角色也是如此，讓居住在紫式部內在世界的眾多女性，有了立足的根源。換句話說，宙斯與源氏，都是超越這個尋常世界層次的存在。

《源氏物語與日本人：女性覺醒的故事》 圖／心靈工坊 分享 facebook 源氏涉入的不是紫式部的日常生活而已；他住在紫式部的深層世界。

紫式部描述源氏在書、畫、和歌、音樂方面，具有超越人類的才能。而且他最後成為準太上天皇一事，其實是作者巧妙的安排。紫式部想要清楚地表示，源氏不是普通的人類。

那麼，或許有人會問，為什麼不讓源氏成為天皇？因為成為天皇，代表著登上俗世的頂點，和尋常世界的牽扯太深了。因此，作者讓源氏具有與天子同格的地位，卻不讓他與俗世有太多的瓜葛。

話雖如此，先前我們也說過，源氏也會擅自行動，表現出充滿「人味」的一面。這一點非常有趣，不過容我們稍後再述。這裡我想指出的是，以日常層次的角度─特別是以現代人的感覺─來看待源氏，沒有太大意義。

（本文出自《源氏物語與日本人：女性覺醒的故事》，河合隼雄著，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）