只要2800元 金正恩動員10萬人來取悅你

2018-06-22 11:00 聯合報 編譯 聯合報 編譯 王麗娟 ／綜合報導



北韓拚經濟且正瞄準陸客力拚觀光財。美國有線電視新聞網（CNN）報導，北韓計畫9月恢復舉辦聞名國際的10萬人大會操表演，是停辦5年後重新亮相。北京的高麗旅行社指出，北韓的合作夥伴已正式通知，北韓國慶日9月9日當天，大會操將重登首都平壤的五一體育場，讓觀光客一飽眼福。

是藝術與政治的混合體 極盡華麗

CNN報導，平壤逾10萬人的大會操表演，傳統上是北韓藝術與政治宣傳的混合體，極盡華麗、壯觀之能事，而五一體育場（綾羅島5月1日競技場）據信是全球最大的體育場，可容納15萬人之多。在川金歷史性峰會後，北韓恢復舉行大會操表演，可被視為北韓歡迎國際觀光客前往的徵兆。

高麗旅行社的柯克瑞爾（Simon Cockerell）說，大會操今年表演名稱為「光輝的祖國」，與北韓領袖金正恩最喜愛的女子樂團「牡丹峰樂團」所表演的一首愛國歌曲同名。之前，這項表演配樂用的是傳統民謠「阿里郎」，稱為「阿里郎」大會操表演。

排字圖案是阿里郎大會操招牌節目之一。 （路透） 分享 facebook

2013年阿里郎大會操排出的軍人衝鋒圖案。 （路透） 分享 facebook

曾動員12萬人 表演逾一個月以上

北韓最近一次舉辦大會操是2013年，為慶祝韓戰停戰60周年，表演從7月底開始，持續到9月國慶日，表演者多達12萬人，其後大會操表演停辦至今，官方未對外說明原因。在停辦前，這項表演連續10年每年舉行。

高麗旅行社在臉書中說，大會操表演日期與票價已確定，第一場表演是9月9日，將一直進行到9月底。門票80歐元（約台幣2800元）起跳。柯克瑞爾表示，觀光客對北韓大會操表演的詢問度大為增加，預料會是北韓觀光一大賣點。

2013年阿里郎大會操，有兒童參加表演。 （美聯社） 分享 facebook

2013年阿里郎大會操排出北韓已故領導人金日成（左）和金正日（右）肖像。 （路透） 分享 facebook

過去節目內容 會帶點反美的色彩

川普在峰會中表示，他將在「某個時間」訪問北韓 ，不過，柯克瑞爾不認為川普會參觀這項大會操表演。中國大陸前國家主席江澤民與美國前國務卿歐布萊特都欣賞過這項表演，但這畢竟是北韓國慶活動，過去節目內容有時會帶點反美色彩。

儘管如此，柯克瑞爾指出，明確跡象顯示北韓的反美情緒已淡化。在南北韓非軍事區北韓一側的一家禮品店，之前店內滿是各式各樣的反美紀念品，供觀光客購買，現在這些反美商品都已下架。

有消息指出，川金會舉行時，北韓牡丹峰樂團團長玄松月也陪同金正恩前往新加坡，她與美方官員據說達成協議，北韓藝術表演團體可能9月到華盛頓演出。

2010年阿里郎大會操的女舞者表演。 （美聯社） 分享 facebook

北韓國寶級牡丹峰樂團。 （美聯社） 分享 facebook

2010年阿里郎大會操有女子鼓隊表演。 （美聯社） 分享 facebook

在習近平的故鄉 開通平壤國際線

此外，韓聯社報導，7月起大陸陝西西安市將開通到平壤的國際航線，西安不久後將推出各項北韓團體旅遊產品，朝中之間出現解除制裁著手合作的徵兆。

西安是北韓高麗航空在大陸的第五個通航點，但意義不同，一是這個新航線是北韓領袖金正恩訪中時提出，二是陝西省為大陸國家主席習近平的老家，此舉意在展現朝中重修舊好，為朝中大規模經濟合作預作準備。

朝中領導人百日內三度會晤，以及兩韓與川金會舉行，都讓大陸民眾對北韓產生濃厚興趣，赴北韓旅遊需求旺盛，預料這些遊客將有助北韓紓解經濟困境。