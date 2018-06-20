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二氧化碳短缺 英國恐鬧啤酒荒

2018-06-20 22:39中央社 倫敦20日專電

世界盃足球賽白熱化之際，熱愛足球的英國，卻面臨歐洲數十年來最嚴重的二氧化碳供應不足的危機，球迷在酒吧看球，恐怕連啤酒和碳酸飲料都可能短缺。

英格蘭隊18日在世界盃首輪賽事迎戰突尼西亞，比賽時間在英國的傍晚7時，許多球迷提早下班衝往酒吧，享受冰涼的啤酒看球賽，這樣的享受恐將落空。

世足賽和夏季燒烤季到來，氣溫攀升，啤酒和碳酸飲料需求量提高。英國廣播公司（BBC）報導，英國面臨數十年來最嚴重的二氧化碳供應不足，啤酒和碳酸飲料可能會連帶供應短缺。

填充碳酸飲料、罐裝與瓶裝啤酒時需要二氧化碳，包裝肉品與沙拉也需要二氧化碳來保鮮。二氧化碳是氨氣廠生產肥料的副產品，但冬季是肥料生產的高峰期，許多廠商在夏季整修，目前北歐至少有5家二氧化碳供應商休廠。

英國業界刊物「氣體世界」（Gasworld）指出，這是歐洲數十年來最嚴重的二氧化碳短缺危機。

「氣體世界」指出，英國受危機的影響最大，目前仍在運作的英國大廠僅有一家，由於主要的二氧化碳由歐洲進口，可能無法充分供應飲料製造商。

代表全英超過2萬家酒吧的「英國啤酒暨酒館協會」（BBPA）會長賽孟茲（Brigid Simmonds）致信二氧化碳廠商，希望解決短缺的窘境，但只有一家廠商表示可以在7月初恢復有限供應。

協會指出，二氧化碳短缺已導致部分啤酒生產線停止，但未點名哪些公司已經停產。

賽孟茲表示，英國消費的啤酒82%在本地生產，生產線需要二氧化碳。「你可以想見後果，世界盃在德國和英國都很熱門，不知道為何沒有預料到這個狀況。」

協會預測，英國球迷在世界盃分組賽期間，較平時多喝1400萬杯（一品脫）啤酒。飲料中的二氧化碳，包括啤酒幫浦使用的二氧化碳，都必須用到食品級的產品。

英國碳酸飲料協會總幹事帕廷頓（GavinPartington）指出，廠商在尋找二氧化碳的替代方案，希望維持供應。英國肉品加工協會也對包裝用二氧化碳短缺感到憂心。

生產生物乙醇的廠商雖然也有二氧化碳副產品，但產量較少，英國一家生物乙醇工廠目前也在休廠中。

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英國足球

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