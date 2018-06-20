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影／婦人巡田離奇失蹤 村民剖開蟒蛇腹驚見全屍

2018-06-20 17:21聯合報 記者周辰陽╱即時報導

印尼東南蘇拉威西省(Southeast Sulawesi)的穆納島（Muna）近日發生一名婦女遭巨蟒活活生吞致死的驚悚事件。

根據報導，育有2名小孩的54歲婦女蒂巴（Wa Tiba）14日晚間外出巡視離家約1公里的田畝，以免野豬破壞莊稼，卻從此人間蒸發。眼見她到隔天一早都沒有返家，焦急的家屬開始四出尋人，卻在田地附近一處被翻動過的樹叢不遠處找到涼鞋、大刀與火把。

蒂巴的家屬隨即向鄰里求助，並發現一個令人不寒而慄的景象：一隻長約8公尺(27吋)的巨蟒因為腹部高高腫起而動彈不得，只能懶洋洋地躺在地上。家屬趕緊報警，數百名當地村民也聞訊趕來，將巨蟒帶回村落，並且用手機全程拍攝巨蟒被開腸剖肚的畫面。結果證實眾人的猜測：蒂巴已被巨蟒生吞。

從影像可以看到，手持刀子的村民小心翼翼地剝開巨蟒外皮，取出腹中布滿黏液、完好無缺的遺體；根據屍首頭部朝向蛇尾，雙腳朝向蛇口來看，可推測巨蟒是從頭部開始吞起。

根據雅加達郵報報導，當地此前就曾有巨蟒出沒，也曾發生過村民與棕櫚油園員工被巨蟒生吞，據信是叢林被開闢為農田，導致人類與動物生活區域重疊一起所致；警民已通力合作，在方圓1公里內進行掃蕩，警方也將聯繫東南蘇拉威西省的自然資源保護部門，以防巨蟒再度襲擊。

印尼東南蘇拉威西省穆納島近日一名婦女遭巨蟒生吞致死，圍觀村民用手機錄下巨蟒被開膛...
印尼東南蘇拉威西省穆納島近日一名婦女遭巨蟒生吞致死，圍觀村民用手機錄下巨蟒被開膛剖腹取出遺體的過程。Newsflare/美聯
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印尼雅加達

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