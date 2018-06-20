法第一夫人女兒首度鬆口 大談馬克宏師生戀祕辛

2018-06-20 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



法國總統馬克宏（左）法國第一夫人布莉姬‧馬克宏（右）恩愛甜蜜。路透 分享 facebook 法國第一夫人布莉姬‧馬克宏（Brigitte Macron）的小女兒蒂費娜‧奧齊埃（Tiphaine Auziere）13日接受電視紀錄片訪談，首度有家族成員揭露法國總統馬克宏與妻子的師生戀。

34歲的奧齊埃描述當年一名15歲的陽光男孩、日後的法國總統如何為母親傾倒並相戀。她說自己9歲時，15歲的馬克宏加入布莉姬在亞眠市舉辦的戲劇工作坊，「他們顯然相當迷戀對方，但卻很辛苦。」

65歲布莉姬陪伴小自己近25歲的馬克宏贏得總統選舉並成為法國第一夫人一年後，法國國營電視台「France 3」13日晚上播出「布莉姬‧馬克宏：法國小說」，描述布莉姬與馬克宏相識相戀。

奧齊埃說：「如果要我描述什麼是愛，那就是馬克宏和媽咪。他們在一起的時候，世界就像不存在了一樣。」

馬克宏曾在自己的書籍「革命」（Revolution）中表示，這段關係經常要保持低調、隱藏，告訴他人前常會被誤解。不過這部紀錄片中透露更多細節，雖然布莉姬拒絕接受紀錄片訪問，但紀錄片導演維金‧琳哈特（Virgine Linhart）表示布莉姬向她表達祝福。

這部紀錄片絕對會為布莉姬的高支持度再添光彩，上周民調顯示布莉姬的支持度達67%，相較馬克宏僅有44%。

紀錄片中，布莉姬的大女兒羅杭絲（Laurence Auzière-Jourdan）當年與16歲的馬克宏是同學，她放學後提到「我們班上有個瘋狂男孩什麼都懂」。

馬克宏的雙親後來還要求布莉姬，在馬克宏18歲前不得見他，不過布莉姬回應：「我無法向你們保證任何事情。」