影／咧嘴詭笑曾引轟動...C羅雕像無預警撤換 作者錯愕

2018-06-20 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳祐元 ╱即時報導



15日上演的西葡大戰，讓整個伊比利半島球迷為之沸騰，葡萄牙明星前鋒羅納度（Cristiano Ronaldo）1人獨進3球，硬是幫助葡萄牙逼和西班牙，證明了他的身價；不過除了場上表現引發熱議，他在家鄉馬德拉島（Madeira）機場的半身雕像，同一天遭無預警撤換，引起網友關注。

馬德拉去年為了慶祝C羅5度拿下金球獎以及2016年歐洲盃冠軍，特地在機場前設立雕像，C羅本人也親到現場參與揭幕儀式，沒想到這座銅像卻以「醜」聞名於世，裂嘴詭笑的模樣被批根本不像本人，雕像作者桑托斯（Emanuel Santos）也因此背負不少罵名，讓他今年初決定接受運動網站「露天看台體育」（Bleacher Report）的挑戰，再做1尊新銅像，也順利一雪前恥。

不過馬德拉機場並非以這尊新銅像替換，而是找來不知名的西班牙藝術家重做1尊，替換時沒有事先告知，也無媒體在場；桑托斯從朋友口中得知作品遭撤換後，感到相當震驚、沮喪，認為機場此舉有失厚道。網路上則有人發起請願，希望機場將原本的C羅銅像放回去，稱「它已成為馬德拉島的觀光景點」。