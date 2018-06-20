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心痛海龜鼻受傷 法高中生創業賣可分解吸管

2018-06-20 08:59中央社 巴黎20日專電

一般塑膠吸管造成環境汙染殘害動物，一群法國高中生在競賽鼓勵創業下成立微型公司製造...
一般塑膠吸管造成環境汙染殘害動物，一群法國高中生在競賽鼓勵創業下成立微型公司製造玉米澱粉吸管響應環保。聯合報系資料照
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一群法國高中生在競賽鼓勵創業下，看到塑膠吸管穿入海龜鼻子的報導，有了製造販售可生物分解吸管的想法。一年內，他們的微型企業成立，玉米澱粉吸管上市，自己也有所成長。

法國東部城市史特拉斯堡（Strasbourg）克雷貝中學（Lycee Kleber）的8名高中一年級生，受到「從創業中學習」（EPA）競賽啟發，合作創設了一個微型企業，名為PopStraw，專售玉米澱粉製作的可生物分解吸管。

在PopStraw，這群15到16歲的少年各有負責的職務，有會計、有行銷、有公關，有人監督製造和供應，有人管理社群媒體，宛如真正的企業。

他們近日從史特拉斯堡到巴黎推廣玉米澱粉吸管，順道接受中央社記者訪問。

最初發想要成立什麼樣的微型企業時，他們注意到媒體報導塑膠吸管對環境造成的污染，因而決定生產環保材質吸管。

薩隆（Aurea Salon）說：「很多動物被塑膠吸管傷害，在一些影片裡，我們看到塑膠吸管穿入海龜的鼻子，這觸動了我們，我們心想，必須阻止這一切。」

在決定使用哪種材質之前，這群高中生先做了市場調查。

柯波沙（Ketty Kpossa）解釋，他們在市調中給出幾個選項，包括可食用材質、紙、竹子、稻草和玉米澱粉，最後發現，消費者對可食用材質吸管的接受度最高，但他們考量到可食用材質吸管的製程中可能會使用到化學物質，最後採用接受度次高的玉米澱粉。

她說，在大自然中，玉米澱粉吸管可於6到9個月時間內100%分解。

這些以玉米澱粉製作的吸管，每根長19.6公分，管徑5公釐，最多耐熱到攝氏50度，外觀和觸感都與塑膠吸管幾乎無異，甚至比塑膠更硬挺些。

目前，PopStraw接受網路訂單，以每包20根為單位，售價2歐元（約新台幣70元）；對餐飲業者另有優惠價，每100根售價4歐元，換算成新台幣，每根為1.4元。

「這個價格比塑膠吸管稍微貴一點，但商家還能接受」，寇迪亞（Pierpaolo Cordiale）說，除了網路訂購，PopStraw也在法國和歐洲幾個國家的店面或有機食品之類的商展販售。

巴黎第20區的一家酒吧每天耗用至少200根吸管，若都換成玉米澱粉吸管，每天花費不到10歐元，並不是一筆大錢，但店家也有自己的考量。

記者詢問店員是否對改用玉米澱粉吸管有興趣，他語帶保留地說：「雖然不算貴，但店裡現在使用的（塑膠）吸管，是供應商免費贈送的。」

這群高中生花了8、9個月建立屬於自己的微型企業，期間經歷執行市調、尋找製造商、研究產品應符合的規範等過程，每個人都覺得自己有所成長。

柯波沙說，這段時間發生很多美妙的相遇，也讓他們學到合作和彼此依靠，建立團隊凝聚力，感覺非常充實。

薩隆負責宣傳，曾與法國第2電視台（France 2）等主流媒體接洽，種種經驗，讓她覺得自己變得更加成熟。

寇迪亞也表示：「這不只是一堂在固定時間、由老師教授的普通課程，我們在課堂學到的概念，能真正應用在創造微型企業的經驗中，針對特定個案去探索和學習，這很實用。」

克雷貝中學學生的微型企業計畫在「從創業中學習」的區域競賽、全國競賽都勝出，將繼續代表法國參加歐洲層級競賽。

同時，PopStraw持續營運，客戶開始提出客製化要求，例如特定顏色或厚度的吸管，也有人詢問他們是否生產湯匙、棉花棒等其他產品。

這些年輕人說，等到規模和資金都穩定下來，沒理由不繼續發展，「市場很大，而我們很有野心」。

吸管法國

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