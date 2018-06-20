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家裡若有骨董老電玩 可能價值連城

2018-06-20 01:03世界日報 記者顏伶如／綜合報導

如果家裡還有20年前問世，如今已經屬於「骨董級」的老舊電玩，或許可以因此意外發一筆財。根據媒體報導，某些電玩愛好者現正抱著踏破鐵鞋的決心，從跳蚤市場、車庫拍賣（garage sales）、eBay網站一路尋覓到電玩遊戲專賣店，想要尋找20年前的電玩遊戲，而且願意砸下重金收購。

YouTube頻道知名電玩人物威廉斯（右，Reggie Williams）。圖截...
YouTube頻道知名電玩人物威廉斯（右，Reggie Williams）。圖截自YouTube
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這股電玩復古風已經延續了幾年之久。2014年2月，一款1990年任天堂世界冠軍賽（Nintendo World Championships）推出的遊戲卡匣，註明「二手物品」、「狀況尚可」，結果在eBay拍賣網站以10萬美元天價成交，成為媒體報導焦點。

對於某些專業電玩專家來說，購買骨董電玩遊戲是為了集滿個人的豐富電玩收藏，也有人是為了一圓自己童年時期的夢想。某些收藏家則是希望親手保留電玩發展史的珍貴片段。

雅虎新聞報導，經典電玩遊戲機及遊戲卡帶最早可以追溯到1970年代的「米羅華奧德賽」（Magnavox Odyssey）、「雅達利2600」（Atari 2600），也包括後來索尼（Sony）推出的PlayStation 2遊戲主機。

在收藏家眼中，骨董級電玩遊戲就像骨董名車、古代瓷器一樣寶貴。YouTube頻道知名電玩人物威廉斯（Reggie Williams）便曾表示，從1996年開始收集電玩，第一次購買的是PlayStation遊戲機，如今各式各樣電玩收藏約有2500多種，已經擺滿兩個房間，總價值超過20萬美元。

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