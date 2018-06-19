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哈利梅根婚後首度參訪 7月將赴愛爾蘭

2018-06-19 23:28中央社 倫敦19日綜合外電報導

英國肯辛頓宮今天宣布，哈利王子和新婚妻子梅根馬克爾7月將出訪愛爾蘭，這是他們婚後首次的海外參訪。

哈利王子和新婚妻子梅根馬克爾。圖／取自IG
哈利王子和新婚妻子梅根馬克爾。圖／取自IG
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肯辛頓宮（Kensington Palace）發聲明表示：「薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利和薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根馬克爾7月10日星期二和11日星期三將訪問愛爾蘭都柏林（Dublin）。」肯辛頓宮進一步指出，這趟出訪是應英國政府的要求。

聲明中說，這對夫妻「期待學習更多愛爾蘭相關歷史，體驗豐富的文化，以及和塑造這個國家未來的人士會面」。

哈利王子（Prince Harry）和梅根馬克爾（Meghan Markle）已宣布今年稍後將走訪澳洲、斐濟、東加王國和紐西蘭，這將是他們首次以夫妻身分前往海外旅行。

上個月在溫莎城堡（Windsor Castle）完成終身大事的薩塞克斯公爵和薩塞克斯公爵夫人，為了出席10月在雪梨登場的「永不屈服運動會」（Invictus Games），特地安排出訪海外。

英國王儲查爾斯（Prince Charles）的小兒子哈利王子在軍中服役10年後，為傷殘退伍軍人發起帕拉林匹克式的國際性運動競賽「永不屈服運動會」。

哈利和梅根馬克爾訪問的這4個國家，皆屬於大英國協（Commonwealth）成員國。大英國協共有53個成員國，並由哈利王子擔任青年大使。

英國梅根馬克爾哈利王子

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