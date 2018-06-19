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金融時報：英國塑廢料出口台灣年增逾10倍

2018-06-19 20:41中央社 倫敦19日專電

英國「金融時報」報導，受到中國「洋垃圾」禁令影響，英國塑廢料轉向其他國家輸出，英國今年1至4月出口台灣的塑廢料量較去年同期增加超過10倍。

中國常年進口各國廢棄物回收處理，2016年進口730萬噸塑膠廢棄物，約佔全球的一半。英國國內沒有足夠回收設施，垃圾大量外包處理。中國環保意識抬頭，今年開始停止進口塑膠、廢紙等24種廢料，英國輸出至東南亞各國的塑廢料大幅增加。

報導指出，根據英國皇家稅務暨海關部數據，相較去年同期，英國今年1至4月輸出至馬來西亞的塑廢料成長約3倍，取代中國成為接收英國塑廢料的第一大國。輸出至泰國的塑廢料成長50倍，至台灣的成長逾10倍。相較下，輸出至中國的塑廢料量大幅下滑97%，至香港的也減少71%。

綠色和平組織所屬環保媒體「出土」（Unearthed）的數據指出，英國出口至馬來西亞的塑廢料從去年的1萬5612噸急增至5萬1540噸。至泰國的也從去年1至4月的123噸，躍升至6810噸。出口至土耳其從1萬598噸成長至2萬8219噸，至台灣的塑廢料成長超過12倍。

「出土」回覆中央社記者的電郵表示，英國去年出口至台灣塑廢料數量相當少，但在今年1至4月攀增至7400噸。

英國環境食品及農村事務部大臣戈夫（MichaelGove）一月在國會書面聲明也指出，英國每年製造約370萬噸塑膠廢棄物，對外輸出約80萬噸，其中40多萬噸出口至中國及香港。每年910萬噸紙類廢棄物中，有370萬噸出口至中國。

戈夫表示，中國的禁令影響全球，英國當局從中方去年7月18日預告以來，開始與業界和環境署等局處商討應變對策。環境署也對出口業者發布新指導方針，要求任何不符中國新規定的廢棄物，不得出口至中國及其他國家。

他表示，禁令發布後，英國部分業者已找到替代出口市場，從去年第3季以來，出口至土耳其、台灣、越南及馬來西亞的塑膠都有增長，出口文件也增加。

「金融時報」（Financial Times）指出，英國目前的回收政策重點在增加塑膠垃圾回收量，但不注重在哪裡回收及回收物的市場。儘管民眾越來越關注海洋塑膠垃圾問題，但英國政府沒有相應政策，發展國內的回收產業。

環境服務協會（Environmental ServicesAssociation）會長黑勒（Jacob Hayler）表示，英國政府應提出更多回收塑膠製品的要求。

英國綠色和平組織的尼柯爾斯（Fiona Nicholls）表示：「把垃圾掃到別人的地毯下，根本無法解決英國的塑膠問題。與其把塑膠垃圾倒到世界其他地方，應該做的是杜絕根源。」

關注海洋垃圾議題的環保人士警告，相較於英國本土處理塑膠廢棄物，垃圾出口到東南亞國家，最終更有可能被丟入海裡。

此外，部分垃圾進口大國對於大量湧入的洋垃圾已漸難以應付。越南宣布本月底開始暫停進口塑廢料，因為等待處理的貨櫃實在太多，馬來西亞也在檢討塑廢料進口政策。

英國政府預料將在下半年發布廢棄物與資源相關策略，可能的政策包括塑膠瓶押金制度，消費者購買飲料時支付押金，塑膠瓶或鋁罐回收時可領回，盼減少垃圾量，刺激民眾多做回收。

英國環境、食物及鄉村事務部發言人指出，希望在英國處理更多廢棄物。雖然過去10年回收成效有大幅進展，但仍有成長空間，將提出廢棄物與資源策略。

英國廢棄物馬來西亞

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