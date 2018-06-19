單身狗小心了 沒伴同住較易罹患心臟病和中風

2018-06-19 19:18 中央社 巴黎18日綜合外電報導



研究人員今天指出，老年時期有個伴，或許有助於避免罹患心臟病和中風。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影 分享 facebook

比起「幸福美滿」，婚姻生活更常被形容為「危機四伏」；儘管如此，研究人員今天指出，老年時期有個伴，或許有助於避免罹患心臟病和中風。

過去20年來，研究人員針對42至77歲的200多萬人進行全面調查。他們發現，結婚能大幅降低罹患上述兩種疾病的風險。研究報告發布在醫學期刊「心臟」（Heart）。

為了使研究更具說服力，研究人員調查了歐洲、北美洲、中東及亞洲各地的不同族群人口。

他們發現，和有配偶同居的人相比較，離婚、鰥寡或從未結婚的人，罹患心血管疾病的機率高出42%，罹患冠狀動脈心臟病（冠心病）機率高出16%。

未婚人士的死亡率也較高，單身冠心病患者死亡率比有伴侶者高出42%，單身中風者死亡率高出55%，幾乎是男女皆然，男性單身中風者死亡率更高。

研究團隊是由英國特倫特河畔斯托克（Stoke-on-Trent）皇家斯托克醫院（Royal StokeHospital）心臟科研究員黃俊華（Chun Wai Wong，音譯）領軍，黃俊華說：「結研究果或許顯示，應將婚姻狀態列為心血管疾病的風險評估因子。」

目前有4/5的心血管疾病可歸因於已經證實的風險因子，包括高齡、男性、高血壓、高膽固醇、吸菸和糖尿病。換言之，婚姻可能就是那原因不明20%的重要一部分。

如果婚姻確實會影響健康，更精確地說，同居─不論是否有婚姻關係─可能才是影響因素。

研究人員在聲明中說：「有各種理論可以解釋。」有個人待在身邊照顧自己的健康問題並且追蹤醫療狀況，或許有加分效果，兩份薪水或退休金也比一份更有餘裕。