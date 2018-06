西班牙獨裁者佛朗哥遺骸將從「烈士谷」遷出

2018-06-19 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)18日表示,他打算將已故獨裁者佛朗哥(Francisco Franco)的遺骸從爭議地點「烈士谷 」(Valle de los Caídos)中遷出,並將該處改為和解紀念館。

桑傑士18日告訴西班牙廣播電視公司(TVE),西班牙「不能忍受分離西班牙人的標誌」。

桑傑士表示,他希望將紀念內戰陣亡將士的烈士谷改建成法西斯主義受害者的陵墓,他表示:「這不是重揭傷疤,而是要縫合傷口。」