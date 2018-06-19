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西班牙獨裁者佛朗哥遺骸將從「烈士谷」遷出

2018-06-19 08:48聯合報 記者郭宣含╱即時報導

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）18日表示，他打算將已故獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）的遺骸從爭議地點「烈士谷 」（Valle de los Caídos）中遷出，並將該處改為和解紀念館

桑傑士18日告訴西班牙廣播電視公司（TVE），西班牙「不能忍受分離西班牙人的標誌」。

桑傑士表示，他希望將紀念內戰陣亡將士的烈士谷改建成法西斯主義受害者的陵墓，他表示：「這不是重揭傷疤，而是要縫合傷口。」

西班牙1936-1939年內戰期間，交戰雙方逾3.3萬人喪命，他們和佛朗哥一起葬在馬德里西北側的烈士谷中。

FILE PHOTO: A woman takes pictures at th...
FILE PHOTO: A woman takes pictures at the Valle de los Caidos (Valley of the Fallen) mausoleum outside Madrid FILE PHOTO: A woman takes pictures at the Valle de los Caidos (Valley of the Fallen) mausoleum where over 30,000 fighters from both sides of Spain's civil war are buried, outside Madrid, Spain, May 11, 2016. REUTERS/Paul Hanna/File Photo 主題: SPAIN-CIVILWAR/EXHUMATION 標題: FILE PHOTO: A woman takes pictures at the Valle de los Caidos (Valley of the Fallen) mausoleum outside Madrid 署名: Paul Hanna 城市: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 區域: ESP - SPAIN 圖說編輯者: wy 語言: en 檔案大小: 1940218 bytes
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西班牙紀念館馬德里

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