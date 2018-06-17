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現代科技分析尼斯湖水 盼查探水怪DNA

2018-06-17 20:12中央社 英國因威奈斯17日綜合外電報導

有關蘇格蘭尼斯湖晦暗不明波浪下有頭巨大怪物的故事，已經傳了超過1500年，紐西蘭一名學者希望能以現代科學技術解開這個謎團。

來自紐西蘭奧塔戈大學（Otago University）的葛梅爾（Neil Gemmell）到尼斯湖（Loch Ness）採集湖水樣本，希望能藉此多了解住在湖底深處的生物。

葛梅爾對法新社說：「1000多人宣稱他們見過水怪，那裡可能真的有什麼特殊的東西。」

葛梅爾朝湖裡放下5公升的探測器時說，他會留意是否能找出「水怪DNA」，但他的計畫更著重測試環境DNA技術，用來理解自然環境。

當地居民尚恩（Adrian Shine）說，葛梅爾的發現對他長年運作的研究計畫「尼斯湖計畫」會有幫助。

尚恩的研究計畫受國際探險家如美國人泰勒（DanScott Taylor）的啟發，泰勒在1960年代晚期，以靈感來自披頭四（Beatles）歌曲的「黃色潛艇」（YellowSubmarine）巡察尼斯湖。

尚恩對法新社說：「我確定可找到可能還未被提及的若干物種，除細菌之外，應還有其他重要的。」

「如果真的找到其他東西，我強調『如果』，你便真的能掌握那是何種生物、那一類動物。」

有關尼斯湖怪的說法有百百種，從凶惡、可變形的「水馬」，到恐龍年代遺留的水中生物；其他說法如這僅是木頭、魚類、涉水禽類、或水波被誇大。

觀光遊船船長貝爾（Dave Bell）說，最後一次有人說看到湖怪是今年3月26日，一對美國遊客宣稱在阿克特城堡（Urquhart Castle）城牆上目睹，「他們形容水下有大片陰影移動，估計長約30尺（9公尺）」。

貝爾說：「去年看到湖怪的次數達破紀錄11次。」

在尼斯湖工作多年的貝爾自己從未看過，但這並未動搖他相信湖裡有東西的信念。他說：「我認為很難相信，這1000多人都是錯的。」

紐西蘭DNA
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