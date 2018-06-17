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登山客漠視環境浩劫 聖母峰淪世界最高垃圾場

2018-06-17 17:44中央社 加德滿都17日綜合外電報導

商業登山活動風行數十年，攀登聖母峰（Mount Everest）人數激增。但登山客漠視環境浩劫，留下滿坑滿谷的垃圾，使世界第一高峰淪為全球最高垃圾場，讓美景蒙塵。

在通往海拔8848公尺頂峰、登山客常走的那條路徑上，充斥著螢光色帳篷、遭棄置的登山裝備、空的氣瓶，甚至是人類排泄物。

成功登上聖母峰18次的雪帕（Pemba Dorje Sherpa）告訴法新社：「這令人作嘔，非常礙眼。這座高山已堆滿好幾公噸的垃圾。」

隨著攀登聖母峰的登山客人數激增，垃圾問題也日益惡化。光是今年，截至目前至少已有600人攀登世界最高峰。

5年前，尼泊爾要求每一支登山隊伍啟程之前繳交4000美元，如果每名登山客回程時至少帶回8公斤垃圾下山，就可取回這筆押金。

西藏方面攀登喜馬拉雅山的話，規定登山客必須把帶上去的垃圾全部帶下山，否則將處以每公斤100美元罰款。

根據薩迦瑪塔汙染控制委員會（SagarmathaPollution Control Committee, SPCC），從尼泊爾攀登的登山客2017年一共帶下將近25公噸的垃圾和15公噸的人類排泄物，相當於3輛雙層巴士的重量。

本季雖有更多垃圾被帶下山，但這只是每年棄置在山上的一小部分垃圾。SPCC表示，只有一半的登山客帶回規定的垃圾量。

許多登山客選擇放棄押金，相較於攀登聖母峰須支付的2萬至10萬美元費用，這筆押金不過是九牛一毛。

雪帕聳聳肩說，很多登山客並不在意，還有官員跟登山客拿點小錢，就睜一隻眼閉一隻眼，使問題複雜化。

他說：「高山營地監管不足，無法確保環境整潔。」

世界第一高峰珠穆朗瑪峰（聖母峰）。聯合報系資料照片。圖擷自百度百科
世界第一高峰珠穆朗瑪峰（聖母峰）。聯合報系資料照片。圖擷自百度百科
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