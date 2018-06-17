社群媒體美食打卡熱潮 意外復興手工陶瓷藝品

2018-06-17 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



取自Girl Nomad Ceramics Instagram 分享 facebook 拜美食雜誌和社群平台Instagram所賜，澳洲坎培拉陶瓷藝術家里希爾德．弗拉維爾（Richilde Flavell）現在收到來自咖啡店、廚師、造型師、美食攝影師的手工陶瓷餐具訂單。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲當地餐廳在社群媒體上把握機會行銷自家餐點的同時，弗拉維爾與其他藝術家的陶瓷餐具也隨之亮相。

弗拉維爾說：「能與那些對陶瓷藝品有熱烈興趣的主廚們工作，真是一件很棒的事。他們會觀察怎麼和在地人合作，並以互利的方式支持在地藝術家。」

弗拉維爾10年前上陶藝課之後，發覺自己喜愛陶藝，隨後成立「女孩遊牧陶藝」（Girl Nomad Ceramics），成為備受歡迎的陶藝家。她說：「我在目前熱潮崛起前便投入了陶瓷工藝，現在這股受歡迎的程度已勢不可擋。」

社群媒體上分享誘人美食照片的熱潮，漸漸延伸到盛裝食物的陶瓷餐具。弗拉維爾說：「我認為，這可以是因為人們可以透過社群媒體，與載具產生連結。」

弗拉維爾參加本月16日在墨爾本登場的「Denfair」設計展，屆時她將與澳洲許多新銳設計師、藝術家同台。「坎培拉設計」（Design Canberra）計畫經理凱特．尼克森（Kate Nixon）表示，這個設計展讓年輕藝術家有機會接觸既有品牌，進而帶動創立更多新品牌。