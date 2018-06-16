要生了！ 紐西蘭民眾瘋猜總理寶寶體重、性別

2018-06-16 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



紐西蘭女總理阿爾登（左）預產日明天到，右為她的伴侶蓋福德。路透 分享 facebook 紐西蘭民眾引頸期盼總理阿爾登（Jacinda Ardern）腹中寶寶在預產日17日到來。有廣播公司舉辦活動，邀請民眾一同猜猜寶寶的出生體重、性別，猜中者有機會贏得獎金。

澳洲廣播公司（ABC）報導，對紐西蘭民眾而言，總理阿爾登產子引發的熱潮不亞於他國「王室寶寶」旋風。阿爾登已經承諾，產後離開奧克蘭醫院時將抱著寶寶亮相。

紐西蘭一家電台舉辦抽獎活動，猜中寶寶性別、生日、重量者有機會贏得紐幣500元（約台幣1萬500元），猜中寶寶名字者則有機會贏得1000紐幣（約台幣2萬1000元）

這是今年37歲的阿爾登首次生產，她將成為巴基斯坦前總理布托（Benazir Bhutto）之後，全球第二位在任內產子的國家領袖。布托在1990年任內產下第二個孩子，隨後馬上回到工作崗位。

阿爾登預計請六周產假，期間副總理皮特斯（Winston Peters）將暫代職務。阿爾登日前出席南奧克蘭漢彌爾頓（Hamilton）農業展，似乎已經是她生產前最後一個公開行程。

阿爾登表示：「我強烈感受到紐西蘭人民將此視為人生難得大事，而非影響我工作的事情，因此他們紛紛祝福我能（生產）順利。」

紐西蘭在1893年成為全球第一個賦予女性投票權的國家。阿爾登去年8月成為紐國史上第三位女總理。