蒙古大草原上古寺 為何由千禧世代當家？

2018-06-15 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



在具有280年以上歷史的蒙古慶寧寺，29歲僧侶洛桑達延已在傳授佛教課程，反映蒙古佛教現由千禧世代當家現象。路透 分享 facebook

路透報導，蒙古曾有許多人篤信佛教，但如今蒙古佛教的前途卻並非由德高望重的老僧帶領，而是繫於一群年輕人身上，因為越來越多蒙古寺廟由千禧世代管理，他們是蒙古遭前蘇聯宗教鎮壓後成年的第一代人，在長達半世紀以上的鎮壓期間，大多數佛教僧侶都滅頂。

在具有280年以上歷史的蒙古慶寧寺，29歲的洛桑達延研究佛教僅4年，但已在向2名小僧授課，這個職位原需研讀佛學20年才有資格擔任。洛桑達延說：「我覺得我還未獲得足夠的知識，當我自己還在學習時，讓別人叫我老師到底妥不妥當？」

洛桑達延之所以年紀輕輕開始教學，是因為蒙古佛教曾經歷大規模鎮壓。蒙古官方數字顯示，共產主義從1930年代開始出現在蒙古，估計約1萬7000名僧侶在鎮壓中喪生。1930年時，多數蒙古人是虔誠佛教徒，信奉藏傳佛教。1990年代前蘇聯瓦解後，蒙古迎來了民主，一些年紀約70多歲的倖存者才重建寺院和學校。

慶寧寺座落在蒙古北部色楞格省一片無邊無際的草原中，距離最近的道路35公里，1736年完工時，由乾隆皇帝賜名。在前蘇聯控制的蒙古共產黨掌權之前，慶寧寺約有800名僧侶，但在後來的反宗教運動中，半數僧侶逃離當地，留在寺中者也多半被殺。如今慶寧寺僧侶不到40人，住持僅35歲。

慶寧寺現在是聯合國認定的世界遺產，年輕僧侶正努力維護有200多年歷史的破舊建築。鴿群築巢帶來糞便，讓寺院牆壁染色，戒殺生的僧侶為此傷透了腦筋。

在寺中教佛經的洛桑達延有兩個學生：10歲的巴特罕圖蘭德、7歲的鐵木倫。洛桑達延每天早上7點把學生叫醒、考他們佛經背誦，接著整個早上唸經。下午時段，如果找得到老師，這兩個學生可以學數學及文學。

在現代世界中，選擇當僧侶的人很罕見。鐵木倫的母親說，她最初跟兒子提到出家時，兒子不喜歡，「因為覺得佛陀的畫像及供桌很可怕」，後來鐵木倫花了一段時間才入寺。

然而，讓學童進入慶寧寺只是振興佛教工作的一半而已，如何把他們留住，才是真正挑戰。洛桑達延說：「現在要找到篤定出家的人很難。」多數僧侶渴望外面的世界，他們每年只能出寺兩次，共兩周時間。慶寧寺中可3G上網，但只有25歲以上者才可使用手機。

該寺副住持洛桑熱丹比喻說，砍伐森林很容易，但新樹需要很長時間才能恢復，他希望慶寧寺有朝一日可恢復昔日輝煌。

鐵木倫現在希望能協助慶寧寺重生，他說：「等我長大，如果慶寧寺變得更大更有名，但願有許多孩童前來。」