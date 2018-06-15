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搶救海龜 美海洋公園帶頭禁塑

2018-06-15 05:59聯合報 記者張加╱即時報導

又一家大型企業加入禁塑行列，美國海洋世界公園和娛樂公司近日宣布，該公司旗下全美12處主題公園將不再使用一次性的塑膠吸管與塑膠袋。

福斯新聞報導指出，美國海洋世界公園和娛樂公司將改用紙製吸管與紙袋，也會販售可重複使用的杯子、吸管，以及袋子。

奧蘭多海洋世界救援行動主管彼得森（Jon Peterson）說，他們親眼看到塑料汙染對動物造成的可怕傷害，就在上周，它們才對救出的海龜動手術，這些海龜因為吃進塑料及其他海洋垃圾而患病。

除了海洋世界，美國愈來愈多公司提出禁塑政策，包括阿拉斯加航空、麥當勞、漢堡王等；根據報導，漢堡王英國分店計畫逐步以環保的替代品取代塑膠吸管，自7月開始，將有70家英國分店，只有在顧客要求時才會提供吸管與杯蓋。

此外，美國多個主要城市也投票禁止塑膠吸管，包括邁阿密海灘、西雅圖等地，紐約市也在考慮禁止使用塑膠吸管。

今日美國報日前報導引用美國國家公園管理局的數據指出，根據估計，光是美國每天就丟棄超過5億根單次使用的塑料吸管，因為美國人平均每人每天使用1.6根吸管。

該報導並列出一些取代一次性使用塑膠吸管的選擇，包括麥桿吸管、紙吸管、金屬製吸管、竹製吸管、玻璃製吸管。

不用塑膠吸管在美歐等地逐漸變成一項運動，許多地方政府、企業、組織開始正視此問題，企圖提倡減少使用塑料產品。如「無塑七月」組織發起活動，要參與者挑戰一天、一周、整個七月，或自今日起拒絕使用某些一次性的塑膠產品，該組織網站寫道，全球有逾200萬人參加活動。

「最後一根吸管」組織則邀請所有酒吧與餐廳，成為減少塑料汙染運動的一分子，只要簡單在菜單寫下，依據客人要求提供吸管，就能成為解決方案的一部分。該組織希望餐廳：客人要求才提供吸管、提供可回收或重複使用的吸管、最好完全不用吸管。

密西根州一群學生在2017年發起每年二月第四個星期五為「全國避免使用吸管日」（National Skip the Straw Day），鼓勵人們一天不用吸管，進而改變自己的習慣。

美國海洋世界公園和娛樂公司宣布，旗下全美12處主題公園將不再使用一次性的塑膠吸管...
美國海洋世界公園和娛樂公司宣布，旗下全美12處主題公園將不再使用一次性的塑膠吸管與塑膠袋；圖為奧蘭多海洋世界入口。（美聯社）
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吸管海龜英國

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