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菲國營電視台 將播放菲語配音大陸節目

2018-06-13 23:09中央社 記者林行健馬尼拉13日專電

為扭轉菲人因南海爭議而對中國產生的負面印象，菲律賓國營「人民電視台」（PTV）即將播放中國大陸的電視劇及電影，且改搭菲律賓語配音。

菲律賓國家通訊社「菲律賓新聞社」（PNA）今天引述中國大使館發言人李凌霄的話，這個被稱為「中國劇場」的影視合作，細節仍在洽談中，但預定於8月就可開始試播。

第一梯次的節目包括：2014年電視劇「雞毛飛上天」、電影「北京愛情故事」，還有卡通和紀錄片。

根據報導，中國駐菲大使趙鑒華在馬卡蒂市（Makati）舉行的開播儀式中說，「中國劇場」將進一步促進中菲的人民交流，讓菲律賓人更加瞭解中國，包括中國的歷史、文化、日常生活與夢想。

然而，菲國ABS-CBN新聞網在報導這則新聞時又提到了南海爭議。

報導說，「中國劇場」開播儀式，是在菲國漁民傳出在黃岩島海域遭中國海警霸凌之際舉行。

菲律賓GMA電視台記者5月20日在黃岩島海域偷拍到中國海警人員登上菲國漁船強索漁獲，菲國漁民在受訪時頻頻拭淚。

杜特蒂12日已向趙鑒華反映索魚事件，趙鑒華向菲媒表示，中國政府已展開調查，一旦發現屬實，將把違紀海警「丟到南海餵魚」。

DZMM廣播電台今晨說，趙鑒華派駐菲國，現在就連說話的風格都跟杜特蒂很像。

雖然菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的政治立場親中，曾公開感謝中國政府對菲律賓的種種協助，但由於媒體不斷報導北京在南海的作為，許多菲國民眾對中國還是心存芥蒂。

菲律賓南海杜特蒂

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