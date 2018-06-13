荷蘭推自行車通勤 提騎車享交通補助構想

2018-06-13 17:41 中央社 布魯塞爾13日專電



荷蘭政府推行自行車有新構想，希望企業給予騎車上班員工補助，初步構想是日騎10公里每週享19歐元（約新台幣680元）交通補助，目標是在未來數年內減少20萬名開車通勤族。

荷蘭平坦的地勢加上完善的車道建設，讓荷蘭人早已習慣以自行車代步，根據2016年統計，近1700萬的總人口中，有逾2000萬台自行車，顯示有些人不只擁有一台自行車。

而荷媒今天熱烈討論的一項話題是交通部已向國會提出一項新構想，希望企業能夠鼓勵員工騎自行車上班，基準以每公里0.19歐元計算，以每天騎10公里上班的員工為例，每週可以得到19歐元補助，至於公司則可能得到稅收抵減，盼在未來數年內可以減少20萬名開車通勤族。

荷蘭交通部認為減少塞車、減少廢氣排放及促進民眾健康，有必要讓民眾覺得騎車更有吸引力，因此也將投入更多預算進行車道及自行車停車站建設。

而荷媒今天也對這項議題有許多討論，一家媒體進行「你在什麼情況下騎車上班」的網路調查，發現有25%民眾不管刮風下雨都會騎車上班，但也有29%覺得公司距離太遠從不騎車上班，另有21%民眾表示如果購買電動自行車有補貼則會考慮騎車上班。

從這份調查中可以看出還有很多荷蘭民眾可以被改變，但補貼構想能否獲得支持尚待討論。

根據駐荷蘭代表處資訊，荷蘭2017年新自行車銷量成長3.2%。共售出95萬7000輛，其中29萬輛為電動自行車。