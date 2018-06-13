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全大陸崩潰…伊凡卡秀「中國諺語」 你懂她在講啥嗎？

2018-06-13 09:00聯合報 記者林庭瑤賴錦宏／綜合報導

美國「第一千金」伊凡卡（Ivanka Trump）。美聯社
美國「第一千金」伊凡卡（Ivanka Trump）。美聯社
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川金會前夕 推文為父護航

美國「第一千金」伊凡卡（Ivanka Trump）在「川金會」登場前，為其父川普見金正恩護航，透過Twitter發出「中國諺語」，但中國大陸網民卻「抓破頭」，完全想不出這是哪句諺語？大陸媒體仔細追查發現，這句話根本不是中國諺語，而是由美國人發明的「中國名言」：「那些說不可能的人，總是很快會被做事的人打臉」。

伊凡卡在Twitter發文：「那些說某事做不到的人，不要去干擾會做事的人─中國諺...
伊凡卡在Twitter發文：「那些說某事做不到的人，不要去干擾會做事的人─中國諺語」。圖／取自推特
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中國諺語 惹中國人大猜謎

伊凡卡於美國時間6月11日在Twitter發文：「那些說某事做不到的人，不要去干擾會做事的人─中國諺語」（Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it. -Chinese Proverb）伊凡卡雖未說明這句話針對何事，但外界解讀她應該是為「川金會」辯護。

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大陸網友熱烈討論伊凡卡的「中國諺語」。圖／取自微博
大陸網友熱烈討論伊凡卡的「中國諺語」。圖／取自微博
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原句是哪句？從論語到幸運餅乾…

關注美國最美麗「第一千金」的大陸網友們大猜謎，立刻認真追查這句話的中文原典。有網友猜這句話出自「論語」的「己所不欲勿施於人」；有人說這是出自「淮南子•氾論訓」中的「聖人以身體之」；還有網友說是「荀子」的「坐而言，不如起而行」；還有人說這是指「君子欲訥於言，而敏於行」；另有網友質疑根本不是中國諺語，「這是熊貓快餐（Panda Express）的幸運餅乾裡看的啦！」

與「擼起袖子加油幹」巧妙呼應

伊凡卡一句「中國諺語」，累死了全大陸網友的腦細胞。還有網友瘋狂「創造」，搞笑詮釋伊凡卡此語是「吃不到葡萄說葡萄酸」、「成大事者不與眾謀」、「與其坐而論道，不如起而行之」、「燕雀安知鴻鵠之志」，甚至也有人直猜是「好狗不擋道」、「以小人之心度君子之腹」，連網友都說是來自大陸國家主席習近平的打氣語：「擼起袖子加油幹！」

最白翻譯：你行你上 不行別嗶嗶

還有人搞笑翻譯，說伊凡卡的原意應該是：「你行你上，不行別嗶嗶」（you can you up , no can no bb）。」據陸媒報導，這段話應出自中國大陸的美國職籃NBA球迷，2012年湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）輸球時，大陸球迷為布萊恩護航，譴責酸民「你行你上啊，不行別亂噴。」

「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）輸球時，大陸球迷為布萊恩護航，譴責酸民...
「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）輸球時，大陸球迷為布萊恩護航，譴責酸民「你行你上啊，不行別亂噴。」 路透
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上觀新聞追查發現，一個名叫「引言調查者」（quote investigator）的網站在2015年曾研究過這句話的出處，這句話的類似版本最早出現在1903年的美國報紙期刊上，而意思也與伊凡卡所發的內容有一些區別，翻譯過來為：「那些說不可能的人，總是很快會被做事的人打臉」，那是用來形容20世紀初的飛速變化和創新。

隨後，美國作家哈伯（Elbert Hubbard）曾用「某人說過」引用這句話，卻因此被後來的報紙文章誤當成了是這句話的出處。到了1960年代，美國人把這句話和遙遠的東方文明扯上關係。1962年，美國一本教育類期刊直接把這句話的出處算到孔子頭上，諺語也演化成伊凡卡所說的版本。自此，這句名人名言帶著「孔夫子說過」、「中國的古老諺語說過」 的標籤在美國各種報紙期刊雜誌的文章中登場。

有人引用作家魯迅來嘲諷伊凡卡。 圖／取自網路
有人引用作家魯迅來嘲諷伊凡卡。 圖／取自網路
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有的大陸朋友已經累到放棄答題了：引用作家魯迅的話說：「決不能以我之必無的證明，來折服了他之所謂可有。」暗諷伊凡卡不能因為某句話上面配了個鬼畫符的「中國字」，就覺得那是句「中國諺語」。

還有網友說，伊凡卡這句諺語是出自蕭伯納，不是中國啦。 圖／取自網路
還有網友說，伊凡卡這句諺語是出自蕭伯納，不是中國啦。 圖／取自網路
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但最後還是有大陸網友說，這個「中國諺語」應是出自英國文學家蕭伯納（George Bernard Shaw)的名言，只是一時真假仍莫辨。

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