全大陸崩潰…伊凡卡秀「中國諺語」 你懂她在講啥嗎？

2018-06-13 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 賴錦宏 /綜合報導



美國「第一千金」伊凡卡(Ivanka Trump)。美聯社

川金會前夕 推文為父護航

美國「第一千金」伊凡卡(Ivanka Trump)在「川金會」登場前,為其父川普見金正恩護航,透過Twitter發出「中國諺語」,但中國大陸網民卻「抓破頭」,完全想不出這是哪句諺語?大陸媒體仔細追查發現,這句話根本不是中國諺語,而是由美國人發明的「中國名言」:「那些說不可能的人,總是很快會被做事的人打臉」。

伊凡卡在Twitter發文:「那些說某事做不到的人,不要去干擾會做事的人─中國諺語」。圖/取自推特

中國諺語 惹中國人大猜謎

伊凡卡於美國時間6月11日在Twitter發文:「那些說某事做不到的人,不要去干擾會做事的人─中國諺語」(Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it. -Chinese Proverb)伊凡卡雖未說明這句話針對何事,但外界解讀她應該是為「川金會」辯護。

大陸網友熱烈討論伊凡卡的「中國諺語」。圖/取自微博

原句是哪句?從論語到幸運餅乾…

關注美國最美麗「第一千金」的大陸網友們大猜謎,立刻認真追查這句話的中文原典。有網友猜這句話出自「論語」的「己所不欲勿施於人」;有人說這是出自「淮南子•氾論訓」中的「聖人以身體之」;還有網友說是「荀子」的「坐而言,不如起而行」;還有人說這是指「君子欲訥於言,而敏於行」;另有網友質疑根本不是中國諺語,「這是熊貓快餐(Panda Express)的幸運餅乾裡看的啦!」

與「擼起袖子加油幹」巧妙呼應

伊凡卡一句「中國諺語」,累死了全大陸網友的腦細胞。還有網友瘋狂「創造」,搞笑詮釋伊凡卡此語是「吃不到葡萄說葡萄酸」、「成大事者不與眾謀」、「與其坐而論道,不如起而行之」、「燕雀安知鴻鵠之志」,甚至也有人直猜是「好狗不擋道」、「以小人之心度君子之腹」,連網友都說是來自大陸國家主席習近平的打氣語:「擼起袖子加油幹!」

最白翻譯:你行你上 不行別嗶嗶

還有人搞笑翻譯,說伊凡卡的原意應該是:「你行你上,不行別嗶嗶」(you can you up , no can no bb)。」據陸媒報導,這段話應出自中國大陸的美國職籃NBA球迷,2012年湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩(Kobe Bryant)輸球時,大陸球迷為布萊恩護航,譴責酸民「你行你上啊,不行別亂噴。」

「小飛俠」布萊恩(Kobe Bryant)輸球時,大陸球迷為布萊恩護航,譴責酸民「你行你上啊,不行別亂噴。」 路透

上觀新聞追查發現,一個名叫「引言調查者」(quote investigator)的網站在2015年曾研究過這句話的出處,這句話的類似版本最早出現在1903年的美國報紙期刊上,而意思也與伊凡卡所發的內容有一些區別,翻譯過來為:「那些說不可能的人,總是很快會被做事的人打臉」,那是用來形容20世紀初的飛速變化和創新。

隨後,美國作家哈伯(Elbert Hubbard)曾用「某人說過」引用這句話,卻因此被後來的報紙文章誤當成了是這句話的出處。到了1960年代,美國人把這句話和遙遠的東方文明扯上關係。1962年,美國一本教育類期刊直接把這句話的出處算到孔子頭上,諺語也演化成伊凡卡所說的版本。自此,這句名人名言帶著「孔夫子說過」、「中國的古老諺語說過」 的標籤在美國各種報紙期刊雜誌的文章中登場。

有人引用作家魯迅來嘲諷伊凡卡。 圖/取自網路

有的大陸朋友已經累到放棄答題了:引用作家魯迅的話說:「決不能以我之必無的證明,來折服了他之所謂可有。」暗諷伊凡卡不能因為某句話上面配了個鬼畫符的「中國字」,就覺得那是句「中國諺語」。

還有網友說,伊凡卡這句諺語是出自蕭伯納,不是中國啦。 圖/取自網路

但最後還是有大陸網友說,這個「中國諺語」應是出自英國文學家蕭伯納(George Bernard Shaw)的名言,只是一時真假仍莫辨。