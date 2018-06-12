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小資女赴陸工作3年 一張公告讓她立刻辭職返台

打破大屠殺的迷思 重新認識什麼是納粹

2018-06-12 10:56聯合新聞網 鳴人堂

奧斯威辛二號營區。 圖／美聯社
奧斯威辛二號營區。 圖／美聯社
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