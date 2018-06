淡菜全含塑膠微粒 人類自食惡果

2018-06-11 17:56 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



淡菜裡的塑膠微粒是否會造成人體不良後果,仍需要進一步研究。(Photo by Jeff Kubina on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 人類製造垃圾污染海洋,現在準備自食其果!英國科學家將海邊與人工飼養的淡菜進一步化驗後發現,全部都含有不同程度的塑膠微粒與廢棄物,顯示人類製造的污染不僅衝擊到海洋生物,更已開始影響人類自身健康。科學家也呼籲,未來應進一步研究食用受到塑膠污染的食物對人類健康的危害程度。

據《英國獨立報》報導,赫爾大學科學家是從英國8處海邊以及8間超市取得野生淡菜化驗,結果百分百都含有微塑膠或其他諸如棉與人造絲等廢棄物,而且人類每吃進100公克淡菜,估計就含有70個廢棄物,野生淡菜比飼養的淡菜含的廢棄物更多。

不過,從超市購買的淡菜,由於都是來自其他國家而且已經過烹煮之後再冰凍,發現的微粒比現捕撈的數量還多。分析結果指出,在淡菜裡頭發現的廢棄物一半是屬於聚酯纖維與聚乙烯等微塑膠,37%是其他包括棉與人造絲等紡織原料。

科學家指出,人類食用英國海鮮而吃進微塑膠(microplastic)的情形可能早已相當普遍,目前雖然不清楚其對健康危害為何,不過,應該進一步研究釐清。

科學家羅契兒表示,「證據已越來越明顯,海洋環境受到微塑膠的全球性污染已衝擊到野生動物,而且進入食物鏈後更讓人類丟棄的廢棄物又透過食物回到自身。」她也指出,海鮮並非是塑膠會出現在人類飲食中的唯一媒介,因為微塑膠也在其他食物來源與飲用水中被發現。

稍早研究也發現,3分之1在英國水域捕撈的魚,包括鱈魚、黑線鱈及青花魚等受歡迎的魚類也都含有塑膠微粒。

據《新食物雜誌》報導,每年估計有800萬噸塑膠廢棄物進入海洋,塑膠也會被海洋生物誤認為食物而吃進去。過去赫爾大學與英國南極調查局合作的研究更發現,在南極附近的南冰洋累積的微塑膠已超過人類預期的多。

本次研究結果刊登在Environmental Pollution期刊。

