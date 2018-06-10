千年聖經古王雕塑 以色列博物館展出

2018-06-10 19:37 台灣醒報 記者陳恩潔╱台北報導



舊約古列王時期近東諸王之一頭像雕塑將最近於以色列博物館展出。這一尊出土於以色列與黎巴嫩邊界、擁有近3000年歷史的頭像雕塑，作品原型幾乎可確定為舊約古列王時期近東諸王之一，但其確切身分學者目前仍未能推知。此作品為西元前9世紀肖像藝術的少數案例之一，其工藝精緻程度與其他較為粗糙的同期作品畫下鮮明界線。

這尊5公分高的雕塑，除了右下半部鬍鬚稍有缺損之外，保存得異常完好，此前不曾有類似文物出土。根據《每日郵報 》，學者們相信頭像的落腮鬍及金冠是皇室象徵，但無法確認他究竟是哪一位國王的肖像。而這位國王來自哪一個王國也有待考證，這些都為這尊頭像籠上一股神秘色彩。目前學者正在全力研究。

這尊微型雕塑是去年間於靠近以色列南部邊境小城梅圖拉的亞伯伯瑪珈遺址出土。此遺址由19世紀考古學家所發現，按舊約聖經列王記下的記載命名。西元前9世紀，這座小城夾於3個古王國之間，分別為東方的亞蘭、西方的腓尼基以及南方的以色列。列王記上15章20節被亞蘭攻擊的以色列城邦列表中，就曾出現此城。

《紐約時報》報導也提到，以色列博物館鮮少決定在這麼短時間內公開展出品項，關於此作品的詳細資訊也已登於6月份的近東考古月刊。以色列博物館鐵器時代與波斯考古部門部長伊蘭艾里表示，「鐵器時代少有肖像作品，即便有，品質也都相當低落，但這卻是一件如此精緻的雕塑!」

考古團隊領導人亞哈龍麥克推測，作品對象可能是亞蘭王便哈達或哈薛、以色列王亞哈或耶戶等聖經人物。亞哈龍指出，「一切仍只是推測，這就像是有人從過去向我們說了聲嗨，然而除此之外我們一無所知。」

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