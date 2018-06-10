千年聖經古王雕塑 以色列博物館展出
舊約古列王時期近東諸王之一頭像雕塑將最近於以色列博物館展出。這一尊出土於以色列與黎巴嫩邊界、擁有近3000年歷史的頭像雕塑，作品原型幾乎可確定為舊約古列王時期近東諸王之一，但其確切身分學者目前仍未能推知。此作品為西元前9世紀肖像藝術的少數案例之一，其工藝精緻程度與其他較為粗糙的同期作品畫下鮮明界線。
這尊5公分高的雕塑，除了右下半部鬍鬚稍有缺損之外，保存得異常完好，此前不曾有類似文物出土。根據《每日郵報 》，學者們相信頭像的落腮鬍及金冠是皇室象徵，但無法確認他究竟是哪一位國王的肖像。而這位國王來自哪一個王國也有待考證，這些都為這尊頭像籠上一股神秘色彩。目前學者正在全力研究。
這尊微型雕塑是去年間於靠近以色列南部邊境小城梅圖拉的亞伯伯瑪珈遺址出土。此遺址由19世紀考古學家所發現，按舊約聖經列王記下的記載命名。西元前9世紀，這座小城夾於3個古王國之間，分別為東方的亞蘭、西方的腓尼基以及南方的以色列。列王記上15章20節被亞蘭攻擊的以色列城邦列表中，就曾出現此城。
《紐約時報》報導也提到，以色列博物館鮮少決定在這麼短時間內公開展出品項，關於此作品的詳細資訊也已登於6月份的近東考古月刊。以色列博物館鐵器時代與波斯考古部門部長伊蘭艾里表示，「鐵器時代少有肖像作品，即便有，品質也都相當低落，但這卻是一件如此精緻的雕塑!」
考古團隊領導人亞哈龍麥克推測，作品對象可能是亞蘭王便哈達或哈薛、以色列王亞哈或耶戶等聖經人物。亞哈龍指出，「一切仍只是推測，這就像是有人從過去向我們說了聲嗨，然而除此之外我們一無所知。」
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