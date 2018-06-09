親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

退場學校再一所？亞太學院董事會傳通過「停辦」

跨100公里求學 91歲將軍碩士畢業還想讀博士

日本小學出奇招 請機器人教英語

2018-06-09 18:16中央社 東京9日綜合外電報導

日本許多小學有意正式將英語列為必修課程，急欲尋找英語助教，但英語助教一方面不好找，二方面花費高，因此，九州福岡縣一所小學出奇招，請機器人教英語。

日本放送協會（NHK）報導，今年度許多日本小學要求從3年級開始必修英語，但卻普遍面臨英語助教不足的問題。

位於福岡縣大牟田市的小學，請來一位非常吸睛的英語助教，它是跟3年級班導一起站在講台上的人型機器人NAO。

NAO可以說一口相當道地的英語，也可以跟學生進行雙向對話；它用比手畫腳的獨特動作上課，相當受到學生歡迎。

擔任班導的杉本朱美說，學生們都在快樂中學習；她自己也對英語發音感到不安，這是一個好機會。

學生說，NAO的英語很流利，自己也想把英語說得這麼好。

許多日本小學有意從2020年度正式實施必修英語，因此，不少小學今年度起，先從3年級開始必修英語。

這樣的做法對不是主修英語的小學老師來說相當苦惱，各地方政府也努力尋找英語助教。

不過，每聘請一位英語助教，一年就需要約500萬日圓（約新台幣136萬元）人事費，對財政困窘的地方政府來說，是一筆很大的負擔。

以大牟田市為例，19個小學裡，目前只有一位英語助教。

相對英語助教較高的人事費，一台NAO只要120萬日圓，對某些地方政府來說，不失為一個解決方案。

大牟田市教育長安田昌則說，在難以確保教師人才的情況下，機器人可以提供各種活用方法；未來希望在其他小學內也能使用。

福岡NHK

相關新聞

新加坡幸運兒到南韓賭博 幾小時內贏得2500萬台幣

2018-06-09 17:07

基改植物釋放性費洛蒙 防治蟲害新利器

2018-06-09 13:23

世足下周開幕戰！最弱地主國俄羅斯能重返蘇聯光輝？

2018-06-09 12:29

法國國會下禁令：中小學生，上學不得用手機

2018-06-09 11:24

火星生命新證據！ 湖床下挖到3種有機分子

2018-06-08 23:57

名廚安東尼波登自殺身亡 傑米奧利佛致哀

2018-06-08 23:36

名廚安東尼波登自殺身亡 網路一片哀傷震驚

2018-06-08 21:57

波登曾來台介紹美食 遺憾無法再來訪

2018-06-08 21:56

日本近6萬高齡駕駛可能失智 警方擬對策

2018-06-08 21:50

南韓記者在新加坡被捕 政府提醒注意安全

2018-06-08 21:16

毒舌派名廚安東尼波登自殺身亡 曾訪台尋小吃

2018-06-08 19:57

山寨金正恩入境 新加坡拘留訊問後放行

2018-06-08 18:58

在歌舞伎町開書店？公關陪你讀愛情小說

2018-06-08 15:40

加州外海小紅蟹成群 海床被染一片紅

2018-06-08 15:17

影／無人機代替模特兒走秀？ 網友：見鬼了

2018-06-08 15:14

日本人口快速萎縮 2017年少 40萬人

2018-06-07 11:53
看更多

熱門文章

毒舌派名廚安東尼波登自殺身亡 曾訪台尋小吃

2018-06-08 19:57

日本下架違法民宿 Airbnb祭出近3億台幣補償基金

2018-06-08 20:42

名廚安東尼波登自殺身亡 傑米奧利佛致哀

2018-06-08 23:36

心愛女兒也挽不回 波登終究往死亡懸崖跳下

2018-06-09 14:48

「樂意再次造訪」 波登評台北：不美外表下卻藏著美好

2018-06-09 01:35

影／飛新加坡就靠它！金正恩專機「蒼鷹1號」解密

2018-06-09 11:37

大陸間諜船偽裝漁船 悄悄停在澳洲戰艦旁

2018-06-09 10:00

名廚安東尼波登自殺身亡 網路一片哀傷震驚

2018-06-08 21:57

日本航空改台灣名 永山英樹：日本人民不允許

2018-06-09 13:57

習近平專機借北韓？金正恩專機 不輸美「空軍一號」

2018-06-09 00:33

越南傳示威遊行 辦事處籲台商提高警惕

2018-06-08 19:02

年輕人理財不聽父母言吃虧在眼前？專家：未必

2018-06-08 22:30

川普在峰會登場前提出驚人建議：應該讓俄羅斯重回G7

2018-06-08 22:56

台灣女婿馬洛瑞被判間諜罪 最高可判終身監禁

2018-06-09 15:55

最快電腦頭銜易主 美新超級電腦速率快兩倍

2018-06-09 15:57

波登曾來台介紹美食 遺憾無法再來訪

2018-06-08 21:56

美駐中人員出現莫名症狀 警戒範圍擴至全中國

2018-06-08 18:54

賣情資給中國 曾任職CIA的台灣女婿遭定罪

2018-06-09 12:24

名廚安東尼波登 在法自殺身亡

2018-06-09 00:31

薪資停滯 愈來愈多日本人兼職做第2份工作

2018-06-09 09:35

確定參上一腳！前NBA球星羅德曼將參加川金會

2018-06-08 22:32

川普：美國重新受到尊重？專家打臉：荒謬

2018-06-08 21:22

梅蘭妮亞神隱揭秘 川普：大手術4小時 1個月不能搭機

2018-06-09 13:25

中興和解案 參院喊封殺

2018-06-09 00:03

川普考慮口頭承諾互不侵犯 回報北韓棄核

2018-06-08 21:48

杜特蒂親嘴風波 女兒：以後隨行監控

2018-06-09 12:48

波登與歐巴馬用餐餐桌 越南小吃店這樣保存

2018-06-08 23:35

火星生命新證據！ 湖床下挖到3種有機分子

2018-06-08 23:57

曾共嚐越南平民美食 歐巴馬推文懷念波登

2018-06-09 10:01

朱利安尼談色情女星 第一夫人打破沉默

2018-06-08 21:27

傳統全職永久工作 不再是澳洲常態

2018-06-09 10:38

美19歲夢想生被遣返回墨 3周後遭割喉亡

2018-06-09 11:44

日本近6萬高齡駕駛可能失智 警方擬對策

2018-06-08 21:50

新加坡幸運兒到南韓賭博 幾小時內贏得2500萬台幣

2018-06-09 17:07

阿富汗與塔利班停火 加強進攻IS

2018-06-08 22:52

捷運延伸至聖荷西 環境評估過關

2018-06-08 21:42

山寨金正恩入境 新加坡拘留訊問後放行

2018-06-08 18:58

掃蕩政治伊斯蘭 奧地利有意驅逐60名伊瑪目

2018-06-08 21:59

趙美心國會作證被拒 籲勿對中國留學生貼標籤

2018-06-08 21:30

影／名廚波登突尋短 敢吃與毒舌盡成絕響

2018-06-09 13:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top