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基改植物釋放性費洛蒙 防治蟲害新利器

2018-06-09 13:23聯合報 記者許祖菱╱即時報導

科學家研究用植物製造昆蟲性費洛蒙，阻止害蟲交配繁殖，進而減少病蟲害。圖為澳洲柑橘...
科學家研究用植物製造昆蟲性費洛蒙，阻止害蟲交配繁殖，進而減少病蟲害。圖為澳洲柑橘。路透
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推廣以性費洛蒙影響昆蟲交配，進而取代殺蟲劑的「性感植物」（Sexy plant）研究計畫步入軌道。科學家表示，經過基因工程改造的植物能產生昆蟲性費洛蒙，阻止令農民頭疼的害蟲交配，成為傷害自然環境的殺蟲劑替代品。

英國衛報報導，科學家已經透過基因改造培養植物，讓它們能釋放出昆蟲性費洛蒙阻止飛蛾交配；此外，他們也致力發明能影響介殼蟲交配的性費洛蒙，並樂觀預期未來基因改造植物將能有效降低柑橘類蟲害。

性費洛蒙早被應用在保護例如番茄、莓果等高價值農作物上，但目前所製造的（性費洛蒙）複雜化學合成分子，販售價格過於昂貴。

「性感植物」最新研究成果是把植物當成生物工廠製造費洛蒙，能量則取自太陽。也有其他學者致力利用基因改造酵母，合成為性費洛蒙，這個過程已被廣泛運用，例如製造糖尿病患者使用的胰島素。

現有殺蟲劑經常同時殺死害蟲和益蟲，例如蜜蜂便因殺蟲劑而大量死亡。且殺蟲劑嚴重損害自然環境，造成昆蟲族群消失。全球各地廣泛使用的殺蟲劑新菸鹼類（neonicotinoids）尼古丁殺蟲劑，今年4月被歐盟禁用。

而「性感植物」計畫所發展的植物產生性費洛蒙和殺蟲劑恰恰相反。昆蟲性費洛蒙可以針對每個植物品種，並在農地裡少量使用，不會擴大汙染其他地區。

英國厄勒姆機構（Earlham Institute）的妮可拉．佩特隆（Nicola Patron）目前正與西班牙、德國、斯洛維尼亞學者合作，進行為期三年的歐盟贊助計畫。她表示：「對很多品種來說，費洛蒙製造是很困難，而且很昂貴的。」

佩特隆說：「但生物基因工程可能提供許多製造、擴大費洛蒙用途的替代選項，能夠對我們的環境更加友善。」

名為「性感植物」的先驅研究計畫創造了基改菸草植物，使植物能夠製造並釋放棉鈴蟲、臍橙螟性費洛蒙，影響害蟲的幼蟲及成蟲，增進農作物產量；菸草植物也被基改應用在製造伊波拉病毒抗體，以及小兒麻痺疫苗。

新的研究計畫將從植物萃取費洛蒙，再置入捕蟲器。未來將把製造費洛蒙的基改植物種在保護的作物旁邊，阻止雌蟲找到配偶交配繁殖，由於農作物本身不會經過基因改造，因此可以確保消費者不會吃到基改食品。

佩特隆表示，植物生產的昆蟲性費洛蒙很快就能運用在實際農作上，但在農田種植能夠產生昆蟲性費洛蒙的植物，卻還要再等上約10年至15年時間，因為基改植物的管理辦法制定過程非常耗時。

丹麥科技大學的科學家正在研究，如何應用改良酵母菌製造費洛蒙。丹麥科技大學的伊琳娜．博羅季訥（Irina Borodina）表示：「我們的目標是透過發酵製造費洛蒙，這能使得費洛蒙變成防止玉米、大豆等作物蟲害的可負擔選項。」

基改歐盟英國

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