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他的一句話讓基隆東岸商場多燒1億元 業者：無悔

波登曾來台介紹美食 遺憾無法再來訪

2018-06-08 21:56中央社 台北8日電

「台北並不美麗，但卻藏著美好，是一座有深度的城市，我隨時樂意再次造訪！」美國電視節目主持人波登曾訪台灣拍攝，為台北寫下評語，然而今天傳出他自殺身亡，再也無法來台。

美國有線電視新聞網（CNN）8日證實美國作家、廚師及電視節目主持人波登（Anthony Bourdain）自殺身亡，享壽61歲。

外型帥氣英挺的波登來自紐約，出生於1956年，他在餐飲業從頭幹起，從洗碗工、伙房學徒、調汁師，最後終於成為紐約「市場」法式餐館主廚。

波登曾揭露時尚豪華餐館不堪入目的黑暗面，集結成暢銷全世界的「廚房機密檔案」 一書，建議那些想要當廚師的人，最好具備以下條件，包括全心全意投入、手腳要乾淨、要準時、不找藉口或責怪他人、不要請病假、腦筋動得快、不要去店名跟老闆同名的餐廳、不要去味道難聞的餐廳。

他還寫了多本小說，「名廚吃四方」記錄探訪全球佳餚的過程；「波登不設限」拜訪許多國家和城市，讓當地導遊帶著波登體驗在地美食和文化，真實呈現各地的風俗民情。

波登也曾被台灣民眾票選為最受歡迎主持人，他以「波登不設限」、「名廚吃四方」節目聞名全球，2013年更來台拍攝「波登過境」節目，在臉書上一張基隆大啖海瓜子的照片，引起粉絲一陣騷動。

波登以毒舌聞名，個性向來直率，他曾坦言，「台北並不美麗，但卻藏著美好，是一座有深度的城市，我隨時樂意再次造訪！」如今隨著他自殺消息曝光，再也無法造訪台北，讓不少粉絲感到遺憾。

2013年波登過境台北48小時，他搭火車到基隆品嚐海瓜子，新鮮海膽口感滑順綿密，讓他大讚海膽是約會必吃佳餚。波登也要全球觀眾不可錯過台灣經典的小籠包，對於小籠包精緻的作工感到不可思議。

當時他也拜訪故宮，看到精雕細琢的肉形石更說：「這真是頌揚豬肉最好的做法，那是我夢想中的豬肉！」還不忘把肉形石紀念品帶回家送給老婆當禮物。

波登也走訪台北的夜市，還體驗釣蝦、品嚐鹹豆漿、燒餅油條、到公園打太極，透過他的節目，讓不少外國人認識台灣美食。

安東尼·麥可·波登（Anthony Michael Bourdain），生於紐約...
安東尼·麥可·波登（Anthony Michael Bourdain），生於紐約市，是一位美國作家、廚師及電視節目主持。 擷自臉書
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紐約海膽

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