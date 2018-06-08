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看看日本／「熟齡離婚」 你有本錢嗎？

2018-06-08 11:46世界日報 文／林秀姿

今年日本輿論出現熟齡離婚會導致夫妻「同歸於盡」，提醒想離婚的人，簽字前再想想。圖...
今年日本輿論出現熟齡離婚會導致夫妻「同歸於盡」，提醒想離婚的人，簽字前再想想。圖／Pixbaby
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「即使到了50歲，也要談戀愛！」這幾年日本流行熟齡離婚，類似的口號文宣，也充斥在社交平台與報紙廣告，觀光旅遊業以及婚友社拚命刊登廣告，鼓動熟齡者外出交朋友。

日本熟齡離婚率越來越高，尤其50歲以上離婚率，近20年來增加3倍之多，不僅帶動熟齡「交朋友」的風氣，也帶動相關產業的金流。

●丈夫退休 被嫌「粗大家具」

熟齡離婚風潮主因丈夫退休後，原本相安無事的夫妻，因為相處時間變多而開始難相處。沒有經濟能力的丈夫對妻子而言，宛如「粗大家具」，放著礙眼卻又難回收。考慮到兒女早已獨立離家，不少人選擇退休後離婚，找回自己的自由空間。

「我一直是傳統的昭和男，結婚30年來都全心全身投入工作中，但萬萬沒想到，老婆從以前就開始籌備離婚，退休當天，我竟然收到離婚協議書。」不少退休男人對日媒發牢騷，這種退休後「被離婚」的男人越來越多。

「原本白天家裡都只有我一個人，老公退休後，白天多了一個人很不習慣。他也不會幫忙做家事，只會窩在沙發看電視、看報紙，真想離婚。」女人也有很多牢騷，一生奉獻家事育兒，孩子獨立離家後，與老公乾瞪眼、難有交流的下半生，確實讓人沮喪。

日本厚生勞動省截至去年底統計，從1995年起，熟齡離婚率就一直高居不下，每年都有超過20萬組的熟齡夫妻（結婚20年以上者）離婚。進入21世紀後，2005年到2016年更是離婚高峰，每年逼近25萬組離異。

●熟齡聯誼 注重慢條斯理

日本近年流行熟齡離婚，高喊「即使到了50歲，也要談戀愛！」。（聯合報系資料照）
日本近年流行熟齡離婚，高喊「即使到了50歲，也要談戀愛！」。（聯合報系資料照）
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孤獨死、下流老人等字眼在日本高齡社會發燒，導致不少人感到不安，因此即使離異的夫妻們，也會各自尋找下半生的幸福，積極找尋老來伴。其中會員數最多的樂天市場也舉辦多場熟齡聯誼活動，女性會員限45歲以上，男性會員則限50歲以上，而且熟齡聯誼強調主題性活動，比如上山採水蜜桃，或是料理教室下廚，最熱門的是到皇居散步。

熟齡聯誼不像一般年輕人強調快速配對，反而慢條斯理比較受青睞。有趣的是，根據樂天市場調查，熟齡女人參加聯誼，煩惱男人不管是50歲或60歲，他們還是期待找28歲到35歲的女人。尤其日本藝人如福山雅治、渡部篤郎這類高年級男星，結婚對象卻都是30世代的女人，簡直是鼓舞其他事業有成的熟齡男性效尤。

而參加聯誼的熟齡男人則煩惱金錢，因為女人不管幾歲，總是衡量男人的口袋有多深。此外的煩惱還有：雙方的孩子多大了、有沒有一起住？彼此的健康情況如何？還有下一步是結婚還是同居，或是維持不同居也不結婚的戀愛關係？

●經濟斷炊 恐變同歸於盡

熟齡戀愛如此風風火火地被鼓吹中，但是熟齡離婚真的美好嗎？

今年日本輿論開始出現熟齡離婚會導致夫妻「同歸於盡」的警鐘，提醒想離婚的人，拿起計算機盤算一下，離婚協議書簽字前再想想。

為何熟齡夫妻離婚就會導致同歸於盡呢？熟齡離婚的風險太大，50、60歲以上的日本女人，廣義上是戰後團塊世代，他們年輕時戀愛結婚，嫁人後多半沒工作，即使打零工，也是年薪低於110萬日圓可免繳稅那種。大半輩子經濟幾乎依賴丈夫的女人，離婚形同「斷炊」。

日本媒體最近幫忙熟齡夫妻仔細敲敲計算機，先以日本最常見的家庭來看，丈夫是一般上班族，妻子則偶爾打工，他們到退休熟齡時（60歲）離婚，依照過去的收入、退休金累計，可以各別分到12萬美金的存款，丈夫還要固定每個月給妻子約500美元的生活費。

但這時候一般家庭的房貸可能還沒付完，一般而論大約得付到68歲才能還清，此後夫妻兩人若沒有繼續工作，只靠養老金生活，恐怕得面對存款赤字的風險。尤其一輩子奉獻家庭的妻子最危險，因為沒有全職工作，導致領不到勞工退休金，只有基本且微薄的國民年金，很容易陷入離婚後貧窮的情況。

●「卒婚」興起 只分居不離婚

那麼該怎麼兩全其美呢？想離婚尋找愛情與自由，但又不想斷炊貧困，日本人發明「卒婚」，夫妻兩人可以從婚姻生活中畢業，可以分居各自生活，但仍維持法定的婚姻關係，不用擔心貧困又免去離婚的孤老風險。

不少企業也跟風開始為卒婚量身打造商品，舉凡保險、房地產、小家電等，過去主攻的族群是單身熟女，現在改攻「打算卒婚」的女人，尤其日本經濟失落20年，有能力考慮卒婚的女人，遠比單身熟女富有多了。這幾年，不少知名日本藝人公開宣告卒婚，但是否能夠成為一般上班族退休後的解方，似乎還有待觀察。

畢竟，經濟大權掌握在多數丈夫手中，離婚或是卒婚，說到底也要看丈夫能給多少下半生的生活費，日本女人才可能有更好的選擇。當然，若是職業婦女，就不需要擔心離婚後斷炊，可以自立自強養活自己。

但多數的日本女人沒有全職工作，倘若準備離婚前，也能積極參加熟齡聯誼，先幫離婚後的自己「買張保險」，也是不錯的選擇。相信不久的未來，日本企業也會瞄準這塊市場──「離婚前的聯誼活動」吧。

日本人發明「卒婚」，夫妻兩人可以從婚姻生活中畢業，可以分居各自生活。（聯合報系資...
日本人發明「卒婚」，夫妻兩人可以從婚姻生活中畢業，可以分居各自生活。（聯合報系資料照）
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離婚聯誼夫妻卒婚結婚

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