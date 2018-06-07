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倫敦文華東方失火幸未傳傷亡 120消防隊員灌救

2018-06-07 04:22中央社 倫敦6日綜合外電報導

倫敦市中心文華東方酒店6日發生火災，濃煙沖天。美聯社 美聯社
倫敦市中心文華東方酒店6日發生火災，濃煙沖天。美聯社 美聯社
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英國倫敦市中心12層樓高的文華東方酒店今天失火，濃煙直上雲霄。倫敦消防局（London Fire Brigade）出動20輛消防車和大約120名消防隊員前往灌救。

法新社報導，酒店疏散房客和人員，人群聚集酒店外頭。消防隊在當地時間下午3時55分展開灌救，入夜後料將持續救火。

消防局發言人說：「整個倫敦巿中心都可看到大火引發的濃煙。火勢獲得控制後，火災調查員就會接手了解起火原因。」

酒店發言人表示，一有最新訊息就會對外說明。

五星級飯店文華東方酒店（Mandarin Oriental）先前表示，經將近兩年工程後，上週剛完成「115年以來最全面性的整修」。

近200個房間的這家酒店位在騎士橋（Knightsbridge）的哈洛德百貨公司（HarrodsDepartment Store）附近，當地屬倫敦巿中心精華地段。

酒店建築為愛德華時代風格（Edwardian-style），1902年開幕，1996年被文華東方酒店買下。

50歲目擊者伊凡斯（Penelope Evans）當時正要離開哈洛德百貨公司，她看到火苖從酒店竄出。

她說：「我看到蔽天濃濃黑煙直上雲霄，氣味難聞。大家好像很吃驚，趕忙走避離開街道、離開附近區域。」

倫敦救護車局（London Ambulance Service）表示：「我們沒有治療任何病患，但持續在現場待命以防萬一。」

倫敦救護車

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