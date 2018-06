紅外線揭密 畢卡索名畫下藏畫還有報紙

2018-06-06 23:39 中央社 東京6日綜合外電報導



紅外線影像技術讓日本展出的一幅畢卡索(Pablo Picasso)畫作揭開祕辛,發現底下藏有一張1902年報紙和另一作品。

法新社報導,美國和日本研究人員掃描箱根波拉美術館(Pola Museum of Art)擁有的畢卡索畫作「海邊的母子像」(Mother and Child by the Sea),發現內藏一張1902年1月18日的法文報紙。

主導日本這項計畫的美國國家藝術博物館(National Gallery of Art)研究人員戴蘭尼(JohnDelaney)表示:「雖然畫作下方為何有報紙原因成謎,但這項發現對畢卡索學者而言意義重大,因為畢卡索從巴黎搬至巴塞隆納的時間與報紙日期相近。」

各界認為畢卡索在1902年1月初已搬至西班牙城市巴塞隆納,帶了一些畫作,「海邊的母子像」下方的報紙日期顯示,這幅畫是在畢卡索搬至巴塞隆納後才完成。

掃描也清楚顯示,畫作底下有另一幅畫,描繪一名女性坐在一個苦艾酒杯旁,酒杯內放著一支湯匙。