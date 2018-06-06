看看日本／旅日義大利男：日本人真奇怪 居然這樣求婚

日本人講話很曖昧，連求婚時都不直接講。 美聯社 分享 facebook 在台灣頗具知名度的繪本作家青木由香，曾經出版《奇怪ㄋㄟ，台灣》日文版與中文版。青木由香是土生土長日本人，喜愛到海外各國旅行，也曾經在台灣居住三年。書裡有各式各樣對台灣的觀察，從她的角度看到「真是奇怪」的台灣與台灣人。

台灣、日本 女孩大不同

當時此書在台灣出版時，許多章節都被拿來熱烈討論，比如她在書中比較了日本女生與台灣女生哪一個比較可愛：

•台灣女生皮膚比較好，有彈性；日本女生皮膚比較白皙，但有斑點。

•日本女生臉部比較細緻；台灣女生臉部比較有趣。（不懂日本人「有趣」的形容詞意指為何）

•台灣人的五官很怪；日本人的表情很疲憊。

•台灣女生活潑開朗，但是卻留有手毛、腳毛與腋毛，連手指都有毛；日本女生沒這麼活潑，但是包括眉毛與鬍子，從頭頂到腳底都會很注意。

此外，她也列舉了生活細節上的奇妙觀察。

•台灣人很害怕微波爐的電磁波與烤焦的食物，但卻對於機車排出的廢氣毫不在意。

•台灣的新聞「很可怕」，電視新聞畫面很華麗，播報颱風新聞時，颱風竟然被塗成紅色，顯示威力很強，煽動民眾恐懼，讓她忘不了。

•台灣的KTV文化：沒有人會準時到、飲料是一大桶啤酒、不管輪到什麼人唱都沒人在意、唱歌的人也不奢望大家聽、底下的人居然拿出手機玩遊戲！（日本完全相反：一定準時到、各自點自己想喝的飲料、台上唱的爛也要一起打拍子、要假裝認真聽別人唱歌。）

•台灣的公共廁所，女性居然蹲在馬桶上，導致坐墊總是濕濕的。

很多觀察確實有道理，但不知為何，有些觀點總是讓人不怎麼愉快。因為在日本居住過的人，應該也會想寫10本有關日本人很奇怪的書吧。

居住日本 10個大驚奇

不出所料，最近一名義大利男人在網站上條列出在日本居住後的「十大驚奇」。

第一，讓人吃驚的「待客之道」

義大利男人說，有回在服飾店逛街，全程逛許久，但最後沒買任何一件衣服，沒想到店員仍微笑地說：「謝謝」。這在其它國家很少見，尤其店員陪著他挑選許久，應該很疲累了，這種服務態度讓他尊敬但也很吃驚。

第二，「察言觀色」的能力

很會察言觀色，能感受到談話現場氣氛的人被日本人視為上道，也是社會潛規則。換言之，就是杜絕所謂白目、不懂察言觀色，只顧著自己感受或說話直率的人。義大利男人說，這在義大利很難想像，因為溝通不就是坦誠、公開嗎？日本的溝通文化強調「點到為止」，只能意會不能言傳的溝通方式，讓外國人感到很吃力，也很難融入日本社會。

第三，表達曖昧

可能是為了符合察言觀色的文化，日本人講話很曖昧，不會直接坦率的表達。最讓義大利男人驚奇的是，日本人連求婚時都不直接講：「願意嫁給我嗎？」而是講：「很想吃妳煮的早餐。」義大利男人相當驚訝，更驚訝的是日本女人居然聽得懂這種求婚說辭？對日本人來說，沒有說出口的話，才是最重要關鍵的。能感受懂得的人，才算得上知音。實在好深奧啊。

第四，水與擦手毛巾

日本每家餐廳，只要進門就會端上水與濕毛巾，夏天是冰水，冬天是溫熱的茶。濕毛巾也是，夏天冰涼，冬天溫暖。種種待客之儀讓進門的客人很暖心。

但這對義大利人來說很不可思議，尤其「水」居然免費提供？日本是個不缺水的國家嗎？原本以為只有高級餐廳才有這種服務，沒想到平價的迴轉壽司店也如此！而且不主動提供水的店家，網友還會給予惡評，義大利人覺得這實在沒道理。

第五，不能拒絕上司的邀約

「在義大利，不想去的話，直接說No就好，沒什麼不好拒絕的事。」在義大利簡單的「No」，在日本卻很難開口。日本職場很習慣下班後「喝一杯」，主管邀下屬去居酒屋喝酒，一來想彰顯親和，二來想凝聚團隊向心力。但這對年輕人來說是「老派」作風，而且壓力頗大，尤其加班後來一杯，回到家恐怕深夜，隔天還要打起精神上班，實在讓人精神耗弱。

只是「察言觀色」文化下，當大家都說「Yes」時，勇敢說「No」恐怕很艱難。 日本職場很習慣下班後「喝一杯」，主管邀下屬去居酒屋喝酒，下屬不大拒絕。聯合報系資料照 分享 facebook

第六，義大利的水果比日本便宜

日本水果確實昂貴，因為他們還留存著送禮的文化，因此強調水果的品質必須上等，送禮才不失禮。但對其他國家而言，水果只是食物的一種，對於昂貴的蘋果、哈密瓜等，很難下手。

第七，「歡迎光臨」很嚇人

通常只要進店門，就會有人「歡迎光臨」地喊，義大利男人對此很驚嚇。因為不管是超商或是食堂，感覺不斷被注視。不過，此舉對日本人來說，待客之道以外也是為了防盜效果。

第八，對於「上課睡覺的學生」很寬容

義大利男人對於大學課堂上，很多學生直接趴著睡覺，卻不會被懲罰感到驚訝。讓他聯想到日本政府施政一副打瞌睡狀態，日本人民似乎也輕輕饒過，「原來日本人如此寬容？」

第九，零錢太多了

歐洲使用信用卡支付非常普及，即使小額付款也沒問題。但在日本常得數著零錢支付，使用信用卡不普及。「日本是經濟與科技大國，怎麼仍強調現金主義，不可思議。」

嗯，這類的抱怨似乎越來越高漲，不只歐洲客，習慣各種支付工具的中國旅客也常這麼說。

第十，義大利人跟日本人性格差異太大了

「日本人非常精準，絕對不遲到。但是義大利人對於遲到根本家常便飯。」義大利男人說，有次跟日本人約會，對方只遲到一分鐘，便不停道歉，他深感：「有這麼嚴重嗎？」但交換立場後，他有回遲到幾分鐘，便被擺臉色，讓他壓力超大。

這一點，可以交叉對照青木由香上述抱怨台灣人愛遲到的觀點了，其實，是日本人太準時了吧。