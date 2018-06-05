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長兩公尺小行星訪地球 非洲上空解體

2018-06-05 22:41中央社 佛羅里達州卡納維爾角5日綜合外電報導

科學家周末發現一個約兩公尺大的小行星直衝地球而來，這是歷來僅僅第3次發現有小行星會撞上地球，但它幾個小時後在非洲上空解體，沒有造成災害。

美聯社報導，這個代號2018 LA的小行星是在2日上午才被發現，當時它的位置在月球的軌道附近，直向地球飛來。美國航空暨太空總署（NASA）在3日晚上發布這個消息。

航太總署和其他機構追蹤小行星的人員發現2018LA後，很快就判定它太小，不會造成任何危險。它果然在8小時後於2日晚間在非洲波札那（Botswana）上空燃燒殆盡。

有人在南非鄰近波札那邊界的農場上拍攝到影片，上傳到YouTube，顯示一個火球迅速從天而降，越來越大，在天空劃出眩目的閃光。據航太總署表示，這個小行星幾哩後就解體。

航太總署官員表示，科學家與小行星觀測迷這次緊急應變，是很好的操練機會，可以培養估計可能撞擊區域的能力，未來如果有更大的小行星對著地球來，就可以派上用場。

科學家先前兩次發現有小行星直飛地球是2008和2014年，2008年那次是在長度約4公尺的小行星抵達前19小時發現它，最後如預測在蘇丹上空解體，2014年來訪的小行星則是在它由大西洋上空進入大氣層前幾小時才發現它，幾乎沒有時間追蹤。

非洲太空蘇丹

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