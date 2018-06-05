SpaceX月球旅行計畫延後 最快2019年成行

2018-06-05 13:39 中央社 華盛頓4日綜合外電報導



外媒報導，SpaceX將不依照先前宣布於今年送觀光客繞行月球，而是將計畫延至明年中。圖為創辦人馬斯克。路透 分享 facebook 美國媒體今天報導，美國太空探索科技公司（SpaceX）將不依照先前宣布於今年送觀光客繞行月球，而是將計畫延至明年中。

「華爾街日報」（WSJ）報導，「起飛時間現延至2019年中，也可能更久」。報導說，位在加州的SpaceX尚未公布最新時間表。

計畫延後的原因目前還不清楚。但華爾街日報指出，這「顯示技術和生產方面的挑戰，破壞了創辦人馬斯克（Elon Musk）人類探索太陽系的計畫」。

報導指出：「SpaceX也面臨業界對其獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）市場需求的質疑。」

獵鷹重型運載火箭是SpaceX截至目前火力最強的火箭，4個月前首次試飛。若要繞行月球，觀光客須靠這枚火箭運載飛龍號（Dragon）太空艙升空。

SpaceX發言人格利遜（James Gleeson）在致法新社的電子郵件中表示，公司「仍計劃送一般民眾繞行月球，許多消費者這方面的興趣愈來越大」。

SpaceX自2017年2月首度宣布這項任務後，就沒有再對外公布新的時間表。

當時，馬斯克推文表示，月球旅行訂在「明年年底」，也就是2018年。

馬斯克進一步表示，兩名未公布身分人士「已支付鉅額定金」。

這趟旅程將成為人類探索太空的最遠旅程。

美國國家航空暨太空總署（NASA）自1960至1970年代的阿波羅計畫（Apollo）後，美國就不曾送太空人上月球。