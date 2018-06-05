日本77歲富豪剛娶22歲嫩妻 全裸暴斃家中身亡疑謀殺

2018-06-05 11:53 聯合新聞網 綜合報導



富豪野崎幸助被發現全裸暴斃死於家中。圖／取自 《日刊ゲンダイDIGITAL》 分享 facebook

日本和歌山富豪野崎幸助5月24日在家中暴斃身亡，享年77歲。驗屍後發現野崎幸助體內被驗出興奮劑，警方6月3日至野崎幸助家中搜索出少量興奮劑，正在調查來源為何，不排除野崎幸助遭到謀殺的可能性。

根據《日刊ゲンダイDIGITAL》報導，5月24日晚間10點左右，野崎幸助的年輕妻子S發現野崎幸助全身赤裸，死於屋內二樓臥室椅子上，現場沒有被破壞的痕跡。野崎幸助離奇的暴斃身亡引發警方懷疑死因，驗屍結果發現崎體內被驗出興奮劑成分。

警方於本月3日前往野崎幸助家中搜索，在屋內鏡子抽屜內，搜出少量興奮劑，但其來源仍是未知。警方不排除野崎幸助遭到謀殺的可能性，目前鎖定他的嫩妻S與6名貼身員工進行調查，除安排尿液檢驗外，也會檢查手腕等處是否有注射藥物。

野崎幸助被稱為「紀州唐璜」，據說曾經睡過的女子數量多達4000名，並在她們身上花了30億日幣（約台幣8億元）。野崎幸助過去曾有過兩段婚姻，皆因他外遇而離婚收場，今年2月與一名年僅22歲的模特兒S再婚，野崎的家屬認為案情不單純，懷疑野崎的死因與S有關。

報導指出S身高約165公分，外貌姣好、身材火辣，有傳言表示兩人是透過友人介紹認識，但野崎宣稱兩人是在羽田機場結緣，因S好心幫助跌倒的他，兩人才認識並交往。