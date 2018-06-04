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研究重大發現 約7成初期乳癌患者無須化療

2018-06-04 01:46中央社 坦帕3日綜合外電報導

研究人員今天表示，最常見形式乳癌的初期患者移除腫瘤後，接受乳癌基因檢測若復發風險評分是中等，可能有多達70%的患者可不必接受化療。

法新社報導，截至目前為止，女性被診斷出罹患荷爾蒙受體陽性、同時第二型人類表皮生長因子接受體（HER-2）陰性的乳癌後，若病情仍處於癌細胞尚未擴散至淋巴結的早期階段，常無法確定應否在接受荷爾蒙療法的同時也進行化療。

研究報告共同作者、同時也是羅耀拉醫學中心（Loyola Medicine）腫瘤學家的阿爾班（Kathy Albain）表示：「有了這項開創性研究的結果，我們現在可以放心讓這種最常見乳癌形式的約70%患者免於接受化療。」

她說：「對無數的女性和主治醫師來說，不確定的時代已結束。」

針對21個乳癌發生相關基因進行的安可待乳癌基因檢測（Oncotype Dx）已問世多年，幫助不少醫師做出醫療決策。接受檢測患者若獲得超過25分的高復發風險評分，就代表須接受化療以防病情復發；若得到低於10分的低復發評分，就無須接受化療。

阿爾班的團隊針對1萬多名女性進行研究，並將獲得11至25分的中等復發評分患者列為重點研究對象。

年齡介於18至75歲的患者依隨機指定方式分為兩組，一組在化療後接受荷爾蒙治療，另一組只接受荷爾蒙治療。

然後研究人員分析患者的治療結果，包括癌症是否復發和整體存活率等。

研究人員在新英格蘭醫學期刊（New EnglandJournal of Medicine）發表報告指出：「就基因檢測評分介於11至25分之間的所有研究對象，尤其是50至70歲的女性而言，接受化療組與未接受組之間並未存在重大差異。」

50歲以下女性的檢測評分若為15分或更低者，不論是否接受化療，結果都類似。

至於16至25分之間的較年輕女性，則以接受化療組的治療效果略好一些。

阿爾班表示，前述研究結果「應會對醫師和患者造成極大影響」，「將會減少具有毒性的治療」。

研究報告的第一作者是紐約市布朗克斯區（Bronx）蒙特菲爾醫學中心（Montefiore Medical Center）的斯帕拉諾（Joseph Sparano）。他指出，「75歲或以下的初期乳癌女性患者應接受（安可待）檢測」，並和主治醫師「討論評分結果」。

患者乳癌醫師

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