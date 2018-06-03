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糧食危機誰能解？ 藻類有望成救星

2018-06-03 15:10台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導

藻類成未來糧食危機的救星！2050年全球糧食需求將增加到70%，但因全球氣候變遷，現今無論穀物、肉類等都無法擔保產量無缺。但食物專家3日發現，藻類繁殖迅速、營養豐富，適合大量種植作為主要的糧食。此外，藻類也能夠加工煉油，減少大氣二氧化碳，未來將是主要的農作物。

《時代雜誌》指出，目前12個農作物裡人類的熱量便佔了75%。如果爆發天災，例如有害生物、病原體侵襲、氣候變遷等，若農作物缺乏基因變異性，產量便將遭受重大的衝擊。據悉，1950年代裡全球的香蕉供應鏈主要以單一品種為主，但因巴拿馬病毒侵襲幾乎消滅了唯一的香蕉品種。因糧食選擇有限，但環境不斷變遷，糧食危機恐隨時爆發。

根據《CNN》報導，男性平均每天消耗100克蛋白質，超出了其平均需求量的2倍，聯合國推估，2050年糧食需求將增加70%以提供25億人糧食。然而，因著全球氣候變遷，農作物產量並不理想，人類急需新的食物以因應未來的糧食危機。因此，有許多食物專家認為，藻類是替代食物短缺的最佳方案。藻類與大多數農作物不同，它並不需要淡水來繁殖。它也不如肉類那樣消耗水、土地等有限資源。

相反地，海洋、池塘，甚至是沙漠藻類都能迅速生長。《Biobase》指出，在最佳的條件下，相較於種植玉米每英畝只能生產的生物燃料為350加侖，藻類農場每英畝可以生產5,000-10,000加侖的油，並能夠作動物的飼料與肥料。作為未來主要的食物來源，海藻也有豐富的營養，包括維生素、礦物質、蛋白質，且其低脂肪的含量也成為時下追求營養的消費者所喜愛。

亞利桑那州立大學教授愛德華茲表示，藻類早期常作為肥料、飼料，但近期在中國、日本餐廳中普及使用，超市販賣海藻、海帶到營養製品。此外，藻類也能夠減少大氣中的二氧化碳，並加工製作脂肪、油和糖，預計將成為未來主要的農作物。
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氣候變遷脂肪香蕉

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