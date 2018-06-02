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首爾必訪景點 絕美圖書館吸引人潮、帶動商機

2018-06-02 12:13聯合報 記者季晶晶╱即時報導

星野圖書館藏挑高兩層樓，有來自全球、數不盡的出版物，已經是首爾江南區必訪景點。C...
星野圖書館藏挑高兩層樓，有來自全球、數不盡的出版物，已經是首爾江南區必訪景點。COEX購物中心官網
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南韓首爾COEX購物中心的星野圖書館是一座挑高兩層樓的圖書館，屋頂全是玻璃，可讓大把溫暖的陽光灑進室內。四周書架環繞營造出絕美空間，播放輕柔音樂，偶有民眾輕聲細語交談。這座愛書人的殿堂已吸引大批人潮前來朝聖。

星野圖書館藏有來自全球、數不盡的出版物，已經是首爾江南區必訪景點。江南區跟著南韓歌手「江南大叔」Psy的流行歌曲一塊兒爆紅，這個首爾精華地段盡是高檔商店、精品購物中心和精緻餐館。

除了三面從屋頂到地板的大型書架外，樓上區域的較小型棕色漆面書架上放置行家珍愛書籍，雜誌和期刊則擺在樓下展示間。甚至有個角落空間專門保留給每周藝文活動，例如音樂會、詩文朗誦，以及知名作家演講。

閱讀桌、長椅、凳子和舒適沙發散置在這座書香天堂，人人都能拿起一本書，愛讀多久讀多久，桌邊還有插頭，滿足行動裝置和筆電使用者的充電需求。

在星野圖書館讀詩的68歲退休電腦專家金朱玄說：「我覺得在這座大圖書館裡唸書很自在。我不擔心別人盯著我看，或別人在做什麼。這是個瀏覽架上藏書的完美所在，能揀出所有吸引你目光的書。」還有一些和金朱玄一樣流連此處的人在附近商店買杯咖啡，就坐下來對著筆電工作。

這座免費圖書館去年5月開幕，占地2800平方公尺，經營者估計，在今年3月吸引了超過170萬人造訪Coex購物中心，為這家原本逐漸流失顧客至附近商場的購物中心帶來蓬勃朝氣。Coex的一家化妝品店經理金鎮淑說，來店客數在圖書館開張後增加逾一倍。

南韓第一大連鎖書店教保文庫極為看重人潮，在首爾市中心這樣的精華地段，星野圖書館裝設一張11.5公尺的長桌，可同時坐100人，不像過去的書店，僅允許可能不買書的書蟲坐在走道間的地板上。

這家書店也重新裝潢美食廣場，開設多家咖啡店，以及大型文具和玩具店。

自此以後，該公司每月訪客人數平均成長13.2%。顧客不僅買書，也買飲料、筆、筆記本、小飾品，以及書店促銷的小型電子用品。

教保文庫去年銷售攀升0.4%至5255億韓元（約台幣157億元），扭轉前年下滑5.8%的厄運。

零售巨擘新世界百貨和南韓第二大連鎖書店永豐文庫共同攜手跟進風潮，在新建的星野河南購物中心也開了一家對大眾開放、可自在讀書、咖啡館風格的圖書館。

這股潮流是實體地方書店最近為拉抬零售銷售的努力方向之一，他們因為多元化網路內容、較便宜線上書店和便利性高的電子書興起，業績長期不振。

根據南韓KB金融集團的數據，南韓前三大實體書店的營業利益率在2010-2014年間平均為0.4%，遠不如線上書店尚未出現時1994-1998年間的3.2%。線下書店的總數，自1999年時的4595間遽減至2015年時的1560間。

專家說，商家知道免費閱覽的書籍是最簡便也最能吸引人潮的方法，他們將因此久待購物中心，並花更多錢買書或其他商品。

星野圖書館裝設一張11.5公尺的長桌，可同時坐100人。星野圖書館官網
星野圖書館裝設一張11.5公尺的長桌，可同時坐100人。星野圖書館官網
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圖書館南韓首爾
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