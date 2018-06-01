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推廣台灣觀光活動 泰國民眾熱烈迴響

2018-06-01 19:37中央社 曼谷1日專電

為推廣台灣觀光，中華民國駐泰國代表處結合台泰雙邊旅遊業者，在泰國舉辦Taiwan One More Time嘉年華活動，吸引許多泰國民眾到場參與，並訂購台灣旅遊行程或購買台灣特產。

政府開放泰國民眾來台觀光免簽證措施即將屆滿兩年，自泰國來台觀光客穩定成長，去年全年近30萬人次，成長49.5%，政府與民間也不遺餘力推廣觀光，Taiwan One More Time嘉年華活動今年進入第4屆，有更多的縣市政府參與，包括新北市、台南市、高雄市和南投縣，帶來當地觀光特色和特產。

航空公司也因應旅客的成長，增加班次或新增航點，長榮航空即將在7月開航台北-清邁直飛航線，連結泰國北部與台灣。中華航空集團則在3月起分別增加台北-曼谷5個班次，以及高雄-曼谷兩個班次，今年7月起每週增加1000個機位，讓往返台灣與泰國的旅客更加便捷。

中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源指出，從去年全年到台灣的泰國觀光客成長49.5%來看，泰國民眾確實很喜歡台灣。

他也整理非去台灣旅遊的理由，包括台灣的美景、美食、安全、便利、科技等，以及免簽證措施，希望有更多泰國朋友再次到台灣觀光，感受台灣美好的風土與民情。

開幕活動中，有振宗藝術團女子八家將的演出和手工麵線製作，以及台灣旅遊經驗談，活動高潮是抽出幸運者可獲得免費台灣3天2夜的機票加住宿大獎。TaiwanOne More Time嘉年華今天起共舉行3天。

第4屆Taiwan One More Time嘉年華活動，1日在曼谷市一家百貨商...
第4屆Taiwan One More Time嘉年華活動，1日在曼谷市一家百貨商場舉行，開幕式有女子八家將演出，吸引民眾圍觀。 中央社
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