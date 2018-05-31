哈利梅根拒收結婚禮 總價2.8億元禮品物歸原主

2018-05-31 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



英國哈利王子與美國女演員梅根馬克爾本月19日大婚，婚禮前小倆口就透過肯辛頓宮對外表示，他們已經替各界祝賀人士精心挑選了七個慈善機構，希望大家能以捐贈善款取代結婚禮物。但最後哈利、梅根還是收到了總價約700萬英鎊（約台幣2億8000萬元）的結婚禮物，這些禮物將由肯辛頓宮原封不動退回給送禮人。

英國太陽報報導，肯辛頓宮收到許多家企業寄來的結婚禮物，然而英國王室對收受禮物有一套準則，必須小心翼翼不讓王室的名譽遭外界誤用。

例如，一家客製化泳裝公司「Bags of Love」就寄送成對的比基尼、泳衣給哈利和梅根，期望他們度蜜月時能穿上他們家公司的泳裝。

報導提到，哈利、梅根一共退回了總價約700萬英鎊（約台幣2億8000萬元）的結婚禮物；威廉王子與凱特王妃結婚時，則退回了總價約3000萬英鎊（約台幣12億元）的禮物。

加拿大總理杜魯多在婚禮當天19日發表聲明，為了祝賀哈利、梅根大婚，加拿大會捐出5萬加幣，約2萬9000元英鎊（約台幣118萬元）給慈善機構「Jumpstart」。