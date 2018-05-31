親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

歷史上的今天／531台北大空襲 徹底改變城市地景

台大生爆：6月國際校長會議 他校只願派副校長來

哈利梅根拒收結婚禮 總價2.8億元禮品物歸原主

2018-05-31 14:04聯合報 記者許祖菱╱即時報導

英國哈利王子與美國女演員梅根馬克爾本月19日大婚，婚禮前小倆口就透過肯辛頓宮對外表示，他們已經替各界祝賀人士精心挑選了七個慈善機構，希望大家能以捐贈善款取代結婚禮物。但最後哈利、梅根還是收到了總價約700萬英鎊（約台幣2億8000萬元）的結婚禮物，這些禮物將由肯辛頓宮原封不動退回給送禮人。

英國太陽報報導，肯辛頓宮收到許多家企業寄來的結婚禮物，然而英國王室對收受禮物有一套準則，必須小心翼翼不讓王室的名譽遭外界誤用。

例如，一家客製化泳裝公司「Bags of Love」就寄送成對的比基尼、泳衣給哈利和梅根，期望他們度蜜月時能穿上他們家公司的泳裝。

報導提到，哈利、梅根一共退回了總價約700萬英鎊（約台幣2億8000萬元）的結婚禮物；威廉王子與凱特王妃結婚時，則退回了總價約3000萬英鎊（約台幣12億元）的禮物。

加拿大總理杜魯多在婚禮當天19日發表聲明，為了祝賀哈利、梅根大婚，加拿大會捐出5萬加幣，約2萬9000元英鎊（約台幣118萬元）給慈善機構「Jumpstart」。

紐西蘭總理阿爾登表示，紐西蘭會捐贈5000紐幣（約台幣10萬元）給兒福慈善機構「Pillars」；澳洲總理滕博爾則表示，澳洲會捐款給今年在雪梨舉行的慈善活動「永不屈服運動會」（Invictus Games）。

英國哈利王子（右）與梅根馬克爾（左）。路透
英國哈利王子（右）與梅根馬克爾（左）。路透
分享

婚禮結婚英國
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

泊車小弟上演玩命關頭 客人保時捷插到休旅車下

2018-05-31 12:34

上海飛洛杉磯5小時…超音速客機回來了 美英都在拚突破

2018-05-31 10:00

政壇菁英墮落論：日本被詛咒的「魔之82年組」

2018-05-31 10:16

全球大學聲譽榜 台灣僅台大入榜

2018-05-31 12:13

爺爺向美髮師討教 要讓中風老伴美美的

2018-05-31 09:06

女星種族歧視推託安眠藥 藥廠打臉：歧視非已知副作用

2018-05-31 08:54

大陸平均健康餘命 首超美國

2018-05-31 00:11

出國托運行李總是凹凸不平？ 乘客：終於解開秘密了

2018-05-30 21:05

她帶混血寶寶搭機 卻被要求「證明」母子關係

2018-05-30 21:04

WHO資料：中國健康平均餘命首次超越美國

2018-05-30 20:01

狂餵寶寶維他命D 無助增強骨骼或免疫力

2018-05-30 15:26

影／伏特加下肚 醉漢竟破壞俄國名畫

2018-05-30 15:13

男子疑似預謀恐攻被捕 「武器」是...改裝電蚊拍

2018-05-30 14:01

如何找到自己的終身職業 專家：回憶童年找答案

2018-05-30 13:17

放罪犯外出假釀血案 比利時獄政制度掀憂

2018-05-30 12:48

澳客批旅遊服務品質差 越南政府致歉

2018-05-30 11:31

機會是給有準備的人--入圍作品《風鈴》吳杰穎/林明誼/蒲柏昇 專訪

2018-05-31 14:20
看更多

熱門文章

北韓官媒朝中社突然報導台灣原因是...

2018-05-30 16:59

越南女砸42萬整形變正妹 富二代老公仍出軌

2018-05-31 10:53

貿易戰休兵一個多禮拜後又突徵陸關稅 川普為何變臉？

2018-05-30 23:01

出國托運行李總是凹凸不平？ 乘客：終於解開秘密了

2018-05-30 21:05

太陽能、風力發電是環境殺手？殺死稀有鳥、蝙蝠、鳥龜

2018-05-30 15:41

她帶混血寶寶搭機 卻被要求「證明」母子關係

2018-05-30 21:04

反普亭記者在烏克蘭遭暗殺竟死而復活的原因是...

2018-05-30 23:06

上海飛洛杉磯5小時…超音速客機回來了 美英都在拚突破

2018-05-31 10:00

泰國成人秀後特殊行程 旅客貼身接觸裸女還自拍

2018-05-29 11:24

金正恩望海落淚…替廢核打預防針？

2018-05-31 00:06

混血亞裔 追蹤18年變啥樣

2018-05-30 14:37

WHO資料：中國健康平均餘命首次超越美國

2018-05-30 20:01

貿易戰再起？ 美劍指「中國製造2025」

2018-05-31 00:08

義政局恐慌緩解 道瓊漲306點、標普創逾三周最大漲幅

2018-05-31 06:34

烏克蘭捏造俄記者遭槍殺新聞 好逮捕想暗殺者

2018-05-31 00:28

日本五領域擴大引進外勞 日語能力只需低門檻

2018-05-31 00:18

影／幾勞亞火山熔岩如河流 數分鐘內吞噬民宅

2018-05-30 18:01

泊車小弟上演玩命關頭 客人保時捷插到休旅車下

2018-05-31 12:34

影／割喉女警手段兇殘 比利時恐嫌與警對轟身亡

2018-05-30 14:25

董雲裳任亞太助卿有變數？傳龐培歐將撤回提名

2018-05-31 06:30

歐盟不讓步 川普最快周四宣布鋼鋁稅玩真的

2018-05-31 08:22

美股道瓊早盤漲175點 義大利政局衍生跌勢已緩解

2018-05-30 22:16

金正男遇刺身亡 台專家：可能命喪雙劑型VX

2018-05-30 23:10

全球大學聲譽榜 台灣僅台大入榜

2018-05-31 12:13

性醜聞纏身 密州反腐州長閃辭

2018-05-30 16:58

重啟全球最長航線 新航10月起直飛紐約

2018-05-30 21:37

女星種族歧視推託安眠藥 藥廠打臉：歧視非已知副作用

2018-05-31 08:54

抗陸？印度拉攏印尼 建戰略軍港

2018-05-31 00:16

英俄交惡被拖累 英超切爾西老闆入籍以國成首富

2018-05-30 15:24

義國政盪 美歐升息預期降低

2018-05-31 00:25

川普堅稱需付築牆費 墨總統：絕對不付

2018-05-30 15:25

印度銀行員大罷工 號稱百萬人上街

2018-05-31 00:08

義大利組閣現轉機？ 米蘭股市回穩

2018-05-31 00:01

影／散步1小時賺900元？「遛人師」帶起另類商機

2018-05-30 17:57

烏克蘭自導自演俄記者命案 外界既欣慰又生氣

2018-05-31 10:16

幫腔川普貿易戰？IMF：陸應更加開放　緩解貿易緊張

2018-05-30 17:20

OPEC未釀增產及美元下滑 油價反彈

2018-05-31 06:22

美國加徵關稅 中：每次變臉都是損耗國家信譽

2018-05-30 21:59

川金會最新時程？白宫發言人：若非6月12日就7月12日

2018-05-31 12:04

日外務省：懸掛五星旗船隻 疑向北韓走私油品

2018-05-30 18:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top